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Какво видяхме и какво остава скрито зад стените на Рилския манастир в „Дъждът оставя следи“

10 юни 2026, 12:48
Какво видяхме и какво остава скрито зад стените на Рилския манастир в „Дъждът оставя следи“
Източник: NOVA/Красена Ангелова

Н овият български сериал „Дъждът оставя следи“ прикова зрителите на NOVA пред екраните, предизвиквайки техния аналитичен ум. В търсене на истината за едно заплетено престъпление, в чиито следи тръгнаха героите на Христина Джурова (инспектор Ангелина Обретенова) и Герасим Георгиев-Геро (следовател Борислав Андреев-Фишера), изплуваха мрачни тайни от миналото. 

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Източник: NOVA/Красена Ангелова

Преди решителната развръзка (последните два епизода на криминалната драма предстоят в сряда и четвъртък от 21:00 ч.), ето какво разкри инспектор Обретенова с помощта на Фишера до момента и кои въпроси все още търсят своя отговор зад дебелите манастирски стени. 

Какво видяхме до момента: Хроника на едно разследване 

Мистериозното писмо и зловещото откритие: Инспектор Ангелина Обретенова е повикана в Рилския манастир от майка си Марина. Поводът е тайнствено писмо, получено от отец Климент, което го отвежда право до скрити човешки кости в Хрельовата кула. 

Самоличността на жертвата: Сред останките е намерена партийната книжка на изчезналия преди години Юлиян Бонев. Оказва се обаче, че игуменът на манастира изобщо не одобрява факта, че отец Климент е намесил властите в случая. 

Призраците от миналото: Името на Бонев свързва Обретенова с Фишера – бивш следовател, който някога е загубил работата и семейството си в обсебващо търсене на истината за същото това изчезване. 

Кости като пъзел: Съдебният лекар Палазов прави шокиращо разкритие – намерените останки са смесени и включват както мъжки, така и женски кости. 

Нови следи и странни съвпадения: Обретенова и Андреев успяват да открият сина на Юлиян Бонев, чието ДНК ще потвърди самоличността на мъжките останки. Майката на момчето предава на Фишера второ писмо, поразително приличащо на това до отец Климент. То е подписано от лице на име Андрей Тодоров, който по официална информация е починал преди години, и е подпечатано със специфичен, исторически печат, свързан с манастира.  

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Забравената история и скритите богатства: При разговор с отец Серафим инспекторката научава за насилственото изгонване на монасите през 60-те години на миналия век и за огромните богатства на светата обител. Междувременно информатор от полицейския архив изпуска пред Фишера ключов детайл: Юлиян Бонев е притежавал манастирски земи. 

Какво остава скрито зад стените на манастира? 

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Разследването на Ангелина и Фишера продължава на предела на силите им, докато личният им живот се разпада. Но най-важните въпроси все още чакат своя отговор в сенките на Хрельовата кула: 

  1. Коя е жената, чиито кости са смесени с тези на Юлиян Бонев? 
  2. Каква е връзката между отец Климент, мистериозния подател Андрей Тодоров и специфичните манастирски печати? 
  3. Какви интереси и чии грехове крият апетитните манастирски земи? 
Източник: NOVA/Красена Ангелова

Всички парчета от този криминален пъзел ще се подредят в последните два епизода на криминалната драма. Не пропускайте финала на „Дъждът оставя следи“ в сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA. 

 

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