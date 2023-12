Стрелба в училище в Русия, има жертви и ранени

Р уска тийнейджърка е застреляла свой съученик и е ранила петима други, след което се е самоубила в училище в Брянск, близо до украинската граница, съобщиха разследващите, предаде АФП.

Стрелбите в училища са сравнително рядко явление в Русия, която има строги закони за оръжията, но през последните години зачестиха.

"14-годишно момиче е донесло в училище пушка с помпа, с която е застреляло съучениците си. В резултат на това двама загинаха - единият от тях е стрелецът - и има петима ранени", се каза в изявление на Следствения комитет.

Властите не назовават името на стрелеца, но съобщават, че жертвата е била съученичка в средното училище в предградието Брянск.

🚨BREAKING: 🇷🇺Mass shooting at a school in Bryansk city of Russia, two dead, four injured. Shooter killed herself



