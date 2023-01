Какво се случва в Калифорния - проблемът на щата, който привлече внимание

К алифорния, най-многолюдният щат в САЩ, стана вчера сцена на трета смъртоносна масова стрелба в рамките само на осем дни. 67-годишен мъж от китайски произход застреля седем свои бивши колеги, преди да бъде задържан от полицията, след като сам отишъл в полицейски участък, предаде Асошиейтед прес.

В събота мъж уби 10 души, преди да сложи край на живота си, по време на празненства по случай Лунната нова година.

Миналия понеделник бяха застреляни шестима души, сред които 17-годишна майка и 6-месечното й бебе, съобщиха Ройтерс и Франс прес. Местният шериф свърза "ужасяващото масово убийство" с уреждане на сметки между престъпни банди, занимаващи се по-конкретно с наркотрафик.

При това епидемията от масови стрелби в САЩ съвсем не се ограничава само до Калифорния. В понеделник двама ученици бяха застреляни в училище в щата Айова, предаде Асошиейтед прес.

Дебатите в САЩ за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия, които са масово разпространени в страната, продължават вече години, като се разгарят с нова сила след всяка поредна трагедия. При това разделението по въпроса до голяма степен се припокрива с дълбоката политическа поляризация в Съединените щати през последните години. Демократическата партия на президента Джо Байдън активно лобира за засилване на контрола върху огнестрелните оръжия. Основни противници на по-строгите регулации са републиканците и близкото до тях влиятелно оръжейно лоби - Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия.

И докато дебатите си вървят, масовите стрелби, при които има поне четирима убити, не спират да се увеличават през последните години. Броят им е нараснал от 273 през 2014 г. до 417 пет години по-късно, сочи статистика на Би Би Си. През 2021 г., в разгара на пандемията от новия коронавирус, бе достигнат пикът от 690 масови стрелби. Техният брой леко е намалял до 647 миналата година, когато ограничителните мерки, предизвикали една друга епидемия - от психически заболяване, бяха смекчени. Началото на Новата година съвсем не е обещаващо: масовите стрелби в САЩ вече са 39.

One report said a music video shoot?? Third mass shooting in California in three days..1 dead, 7 injured after shooting at Oakland gas station, police say https://t.co/UD6ztO5ndM