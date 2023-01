Вашингтон: Трима загинали при стрелба, нападателят се самоубил

Т рима души са загинали при стрелба в магазин в щата Вашингтон, а нападателят се е самоубил, предаде Ройтерс.

Служители на реда са се отзовали на сигнал за стрелба в магазин в град Якима в централната част на Вашингтон, като при пристигането си са заварили телата на трима убити, съобщи началникът на полицията Мат Мъри.

Две от жертвите са били застреляни в магазина, а третият е загинал отвън.

In another disturbing incident of gun violence, three people were killed in what police say was an apparently random shooting at a convenience store early Tuesday morning in Yakima, Washington. The suspect has been located and is being treated by local fire and EMS. pic.twitter.com/oY3j4HpT2a