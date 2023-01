Стрелба в Грузия: Мъж застреля петима и се самоуби

П етима души, сред които полицай, бяха убити, а редица други – ранени в Източна Грузия, след като бивш военен откри огън от един балкон, а после се самоуби. Това съобщиха днес властите в кавказката страна, цитирани от Франс прес.

A gunman has killed five people in Georgia, the interior ministry says.



The shooter, a former soldier who served a mission in Afghanistan, then allegedly killed himself. https://t.co/WLVFWdxlyd