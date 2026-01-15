Свят

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

От наследствени мутации до начин на живот и околна среда – специалисти обясняват кои фактори можем да контролираме и кои са извън нашия контрол

15 януари 2026, 13:28
Р акът е едно от най-често срещаните и същевременно най-сложни заболявания.

Лекари разглеждат как наследствените мутации влияят върху риска от развитие на тумори и кои външни фактори могат да бъдат контролирани.

Терминът „рак“ обхваща група заболявания, характеризиращи се с трансформацията на нормални клетки в злокачествени. По различни причини тези клетки започват да се делят неконтролируемо, като увреждат органи и тъкани. Съществуват над 100 известни вида рак. По данни на Световната здравна организация най-разпространени са ракът на белия дроб, гърдата, дебелото черво и ректума, простатата и стомаха. Всеки човек може да развие заболяването, но определени фактори повишават риска.

Генетика

Злокачествените тумори са свързани с промени в гените – участъци от ДНК, които дават инструкции на клетките какви функции да изпълняват, кога да растат и кога да се делят. Грешките в тези инструкции нарушават нормалната клетъчна функция и могат да доведат до рак. Тези промени, наречени мутации, могат да бъдат вродени или придобити. Колкото повече мутации се натрупват, толкова по-висок е рискът от развитие на злокачествено заболяване.

Наследствени (герминативни) мутации

Самото онкологично заболяване не се предава от родители на деца. Наследяват се само генетични особености, които увеличават вероятността от развитие на рак, но не го гарантират. Наследствените мутации са причина за около 5–10% от всички случаи.

Мистерията с пушачите е разкрита

Спонтанни (соматични) мутации

В повечето случаи промените в ДНК възникват след раждането. Те се появяват случайно по време на клетъчното делене или вследствие на излагане на канцерогени.

Най-добре проучените мутации засягат следните гени:

BRCA1 и BRCA2 – отговарят за възстановяването на увредени участъци от ДНК. Мутациите в тези гени значително увеличават риска от рак на гърдата и яйчниците. Те често са наследствени, но могат да възникнат и спонтанно.

Ново изследване показва основните причини за рак в света

TP53 – контролира жизнения цикъл на клетката и задейства клетъчната смърт. Наследствените мутации са редки и са свързани със синдрома на Ли-Фраумени, който повишава риска от саркоми, рак на гърдата, мозъчни тумори и левкемия. В повечето случаи мутациите са соматични.

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 и EPCAM – участват в корекцията на грешки при копиране на ДНК. Промените в тези гени се свързват с колоректален, ендометриален, стомашен и яйчников рак. Наследствените мутации причиняват синдрома на Линч.

APC – контролира клетъчното делене в червата. Наследствените мутации водят до фамилна аденоматозна полипоза и висок риск от рак на дебелото черво в ранна възраст.

EGFR – кодира рецепторен протеин, който регулира растежа и деленето на клетките. Мутациите водят до неконтролируемо делене и се срещат често при рак на белия дроб и глиобластом.

KRAS – участва в регулацията на клетъчното делене. Мутациите карат клетките постоянно да се делят и стимулират туморния растеж.

BRAF – регулира клетъчното делене. Най-честите мутации (V600) са свързани с меланом и с рак на дебелото черво, белия дроб, щитовидната жлеза, яйчниците и мозъка.

Ракът не бил естествен, хората били виновни

Генетично тестване

Генетичното изследване може да помогне за откриване на опасни мутации, но рутинното тестване при всички хора не е оправдано. Препоръчва се в два основни случая:

  • при наличие на фамилна анамнеза за рак, ясно свързан с наследствени мутации;
  • при вече диагностициран рак – например тройно негативен рак на гърдата, рак на яйчниците, панкреаса или колоректален рак, диагностициран преди 50-годишна възраст, както и метастатичен рак на простатата.

В тези случаи резултатите могат да насочат лечението и да дадат информация за риска при роднините.

Откриха нова причина за появата на ракови заболявания

Външни фактори

Освен генетиката, околната среда, заболяванията и начинът на живот също могат да увредят ДНК и да доведат до рак. Част от тези фактори подлежат на контрол.

Възраст
Ракът може да се развие на всяка възраст, но е значително по-чест при хора над 65 години поради натрупване на генетични увреждания и отслабване на защитните механизми на организма.

Алкохол
Консумацията на алкохол е свързана с поне седем вида рак, включително рак на устната кухина, гърлото, хранопровода, ларинкса, черния дроб и гърдата. Рискът нараства с увеличаване на количеството.

Тютюнопушене
Тютюнът е една от водещите външни причини за рак. Рискът се отнася не само за активните пушачи, но и за пасивното пушене.

Инфекции
Някои вируси и бактерии могат да предизвикат рак чрез хронично възпаление и потискане на имунната система. Сред тях са човешкият папиломен вирус, вирусите на хепатит B и C, вирусът на Епщайн-Бар, херпесни вируси и Helicobacter pylori.

Хронично възпаление
Продължителното възпаление уврежда ДНК и увеличава риска от рак. Пациентите с улцерозен колит или болест на Крон имат по-висок риск от рак на дебелото черво.

Затлъстяване
Индекс на телесна маса над 30 е свързан с повишен риск от редица онкологични заболявания, включително рак на дебелото черво, панкреаса, бъбреците и гърдата при жени след менопауза.

Замърсяване на околната среда
Канцерогени като азбест, бензен, кадмий, арсен, формалдехид и афлатоксини увреждат ДНК и увеличават риска от различни видове рак. Международната агенция за изследване на рака класифицира над 100 вещества като доказани канцерогени.

Ултравиолетово облъчване
UV лъчите увреждат ДНК в кожните клетки и могат да доведат до меланом. Препоръчва се ограничаване на излагането на слънце и използване на слънцезащитни средства.

Радиация
Радонът – радиоактивен газ, отделян от почвата – е една от причините ракът на белия дроб да е по-чест в определени региони.

Заключение

Ракът възниква вследствие на генетични промени, които могат да бъдат наследствени или придобити. Околната среда и начинът на живот играят съществена роля. Част от рисковите фактори са контролируеми – отказ от тютюнопушене и алкохол, здравословно хранене, физическа активност, защита от слънцето и ваксинация срещу определени вируси.

Източник: Рамблер    
Рак Генетични мутации Наследствени мутации Придобити мутации Рискови фактори Външни фактори Начин на живот Генетично тестване Профилактика на рака Видове рак
