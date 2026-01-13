Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Ч есто срещани консерванти, използвани за запазване на безопасността на храните и удължаване на срока им на годност, може да са свързани с по-висок риск от няколко вида рак и диабет тип 2, според две нови проучвания от Франция, предаде CNN.

Потвърдиха връзката между нитратите и рака

„Това са много важни открития за консерванти, които са широко използвани не само на френските и европейските пазари, но и в Съединените щати“, каза старшият автор Матилде Тувие, главен изследовател на проучването NutriNet-Santé, използвано за провеждане на изследването.

Проучването NutriNet-Santé, което започна през 2009 г., сравнява уеб-базирани доклади на над 170 000 участници относно диета и начин на живот с техните медицински данни, съхранявани във френската национална система за здравеопазване.

„Това са първите две проучвания в света, които изследват връзките между излагането на тези хранителни добавки и рака и диабета тип 2“, каза Тувие, която също е директор на изследванията във Френския национален институт за здраве и медицински изследвания в Париж, „и затова трябва да бъдем много предпазливи относно посланието. Очевидно, резултатите трябва да бъдат потвърдени.“

Проучване разкрива как консумацията на един хотдог на ден може да повлияе на здравето ви

Въпреки тези уговорки, „загрижеността, повдигната относно консервантите, е още една причина сред многото да се подчертае личното и общественото здравно значение на пресните, цели, минимално преработени храни, предимно растения“, каза д-р Дейвид Кац в имейл. Кац, който не е участвал в проучването, е специалист по превантивна медицина и медицина на начина на живот, който основава нестопанската организация True Health Initiative, глобална коалиция от експерти, посветени на базираната на доказателства медицина на начина на живот.

Рак и консерванти

Проучването за рака, публикувано в сряда в списанието The BMJ, внимателно изследва въздействието на 58 консерванта върху около 105 000 души, които не са имали рак през 2009 г. и са били проследявани до 14 години. Включени са само тези, които са попълвали чести 24-часови, специфични за марката хранителни въпросници. Хората, които са консумирали най-много храни, наситени с консерванти, са сравнявани с тези, които са консумирали най-малко.

Изследователите направиха задълбочен анализ на 17 консерванта, консумирани от поне 10% от участниците, и установиха, че 11 от тях нямат връзка с рака. Въпреки това, шестте, които бяха свързани с рак, се считат за GRAS (общопризнати като безопасни) в храните от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA). Те включват натриев нитрит, калиев нитрат, сорбати, калиев метабисулфит, ацетати и оцетна киселина.

Натриевият нитрит, химическа сол, често използвана в преработени меса като бекон, шунка и деликатесни меса, е свързан с 32% увеличение на риска от рак на простатата. Неговият „братовчед“, калиевият нитрат, е свързан с 22% по-висок риск от рак на гърдата и 13% увеличение на всички видове рак. Световната здравна организация отдавна счита преработеното месо за канцероген, с пряка връзка с рака на дебелото черво.

Сорбатите, особено калиевият сорбат, са свързани с 26% по-висок риск от рак на гърдата и 14% увеличение на всички видове рак. Тези водоразтворими соли се използват във вино, печива, сирена и сосове за предотвратяване на плесени, дрожди и някои бактерии.

Калиевият метабисулфит, често използван във винопроизводството и пивоварството, е свързан с 20% увеличение на рака на гърдата и 11% по-висок риск от всички видове рак, според проучването.

Ацетатите, които произлизат от естествена ферментация и се използват в храни като месо, сосове, хляб и сирене, са свързани с 25% по-висок риск от рак на гърдата и 15% увеличение на рака като цяло. Оцетната киселина, основната съставка на оцета, е свързана с 12% увеличение на риска от всички видове рак, установи проучването.

Други видове консерванти – антиоксиданти като витамин С, витамин Е, растителни екстракти като розмарин и синтетични консерванти като бутилиран хидроксианизол – също бяха проучени. Докато тези по-„естествени“ консерванти често са свързани с по-нисък риск от рак, когато се консумират като цели храни, те могат да бъдат вредни, когато се използват като добавки, каза Тувие.

„Хипотезата тук е, че когато изолирате едно вещество от оригиналната му матрица от цял плод или зеленчук, действието върху нашето здраве може да бъде различно в зависимост от начина, по който нашият чревен микробиом ще го усвои“, каза тя.

Само два антиоксидантни консерванта са свързани с рак, установи проучването. Натриевият ериторбат и други ериторбати, които се произвеждат от ферментирали захари, са свързани с 21% по-висока честота на рак на гърдата и 12% увеличение на рака като цяло. Ериторбатите се използват за предотвратяване на обезцветяване и разваляне в домашни птици, безалкохолни напитки и печива, за да назовем само няколко. Натриевият ериторбат често се използва в преработени меса за ускоряване на процеса на зреене.

Наблюдателните проучвания подлежат на грешки поради липсата на контрол върху променливи, които също могат да повлияят на резултатите. Въпреки това, голяма сила на това проучване е способността му да коригира консерванти от естествени източници и други хранителни добавки, както и неговата „подробна оценка на приема на консерванти, чрез повтарящи се 24-часови записи на диетата“, според редакционна статия, публикувана заедно с проучването.

„Разгледахме и това, което колегите са публикували за въздействието на тези консервиращи химикали върху животински модели, клетъчни модели, чревна микробиота, оксидативен стрес и възпалителни процеси, което може да обясни това, което наблюдаваме“, каза Тувие.

В допълнение, и двете проучвания са контролирали за объркващи фактори като физическа активност, употреба на тютюн, алкохол, лекарства и фактори на начина на живот, каза Тувие. „Откритието, че специфични класове консерванти са свързани с повишен риск от избрани видове рак, беше стабилно при всички тези корекции, което показва, че това е въпрос, който заслужава внимание и изисква по-нататъшни изследвания“, каза Кац.

Диабет тип 2 и консерванти

Проучването за диабет тип 2, публикувано в сряда в списанието Nature Communications, изследва ролята на консервантите и потенциалния риск от диабет тип 2 при почти 109 000 от участниците в NutriNet-Santé, които не са имали заболяването в началото на проучването.

Дванадесет от 17-те консерванти, изследвани от учените, са свързани с почти 50% по-висок риск от развитие на диабет тип 2 при хора, консумирали най-високи нива. Пет от същите консерванти, които причиняват рак – калиев сорбат, калиев метабисулфит, натриев нитрит, оцетна киселина и натриев ацетат – също повишават риска от развитие на диабет тип 2. В този случай вероятността се е увеличила с 49%, според изследването.

Свързан е и шести консервант – калциев пропионат. Това е бял прах, използван за спиране на образуването на мухъл и бактерии.

В това проучване за диабет тип 2 повече от две антиоксидантни добавки увеличиха риска. Добавки, които увеличиха риска с 42%, включваха алфа-токоферол, най-бионаличната форма на витамин Е; натриев аскорбат, който е буферирана форма на витамин С и натрий; екстракти от розмарин; натриев ериторбат, получен от ферментирала захар; фосфорна киселина, консервант в газирани напитки, преработени меса, сирена и други храни; и лимонена киселина, подобрител на вкуса, консервант и регулатор на pH без значителна хранителна стойност.

Тъй като тези две проучвания са първите, които изследват ролята на консервантите в развитието на рак и диабет тип 2, ще са необходими много повече изследвания за потвърждаване и разширяване на резултатите, каза Анаис Хазенбьолер, първият автор на двете проучвания, която е докторант в Изследователския екип по хранителна епидемиология в Université Sorbonne Paris Nord.

Въпреки това, Хазенбьолер добави в изявление: „Тези нови данни допълват други в полза на преоценка на разпоредбите, регулиращи общата употреба на хранителни добавки от хранително-вкусовата промишленост, за да се подобри защитата на потребителите.“