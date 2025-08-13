Свят

13 август 2025, 09:58
Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"
Източник: БТА

В сякакви дейности бяха преустановени в обширни територии в южната и източната част на Тайван днес в очакване на тайфуна "Подул", предаде Ройтерс, като уточни, че стотици полети са отменени, а близо 5000 души са евакуирани.

Островът редовно е връхлитан от тайфуни, особено по слабо населеното си, планинско източно крайбрежие, което е на Тихитя океан, посочва световната агенция.

Тайфунът от средна степен "Подул", съпътстван от пориви на вятъра, достигащи до 191 километра в час, се отправи към югоизточния град Тайтунг и се очаква да връхлети Тайван днес, обявиха метеоролози. 

"Заради тайфуна се предвиждат опустошителни бури. Намерете закрито място, на което да останете", гласи текстовото съобщение, разпратено на жителите в района на Тайтунг днес сутринта. В близките часове са прогнозирани пориви на вятъра със скорост над 150 км/ч.

Девет града и прилежащите им региони обявиха, че днес няма да се работи и няма да се ходи на училище. Властите са ангажирани и с евакуациите на гражданите, чиито домове бяха разрушени миналия месец от преминалия тогава през острова тайфун "Данас".

Източник: БТА/Иво Тасев    
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
