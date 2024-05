Страните от ЕС се договориха за приходите от замразените руски активи

П редставителите на 27-те страни членки на ЕС постигнаха принципно споразумение за използването на приходите от замразени в ЕС руски активи за закупуването на военна помощ за Украйна, се съобщава в изявление на белгийското председателство на Съвета на ЕС, публикувано в "Екс".

Текстът предвижда 90% от тези средства да бъдат използвани в европейския фонд за военна помощ за Украйна, а другите 10% - за предоставяне на друга помощ за Киев.

Украйна поиска замразените руски активи

Предстои той да бъде одобрен от европейските лидери, отбелязва Ройтерс.

