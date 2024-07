Сторми Даниелс получава повече от $900 000 от онлайн кампания

П оддръжниците на Сторми Даниелс събраха повече от 900 000 долара, предназначени да ѝ помогнат да се премести в защитено жилище и да изплати съдебни такси, след като свидетелства в наказателния процес, довел до осъждането на Доналд Тръмп за 34 престъпления.

Stormy Daniels gets more than $900K from GoFundMe after alleged threats https://t.co/lBA6S9Fg6K

Парите идват от онлайн кампания GoFundMe, стартирана от приятел и бивш мениджър на актрисата от филмите за възрастни, която наскоро описа как поддръжниците на Тръмп са я тормозили в социалните медии, докато той се бори за второ президентство, включително заплахи за изнасилване и да убие дъщеря ѝ и друго семейство.

„Стана опасно за нейното семейство и нейните домашни любимци“, написа организаторът на кампанията за набиране на средства Дуейн Крауфорд на страницата за кампанията, която си постави за цел 1 милион долара. „Сторми се нуждае от помощ, за да премести семейството си някъде, където могат да се чувстват сигурни и да живеят според техните условия.

„Тя се нуждае от помощ, за да може да продължи да плаща нарастващите такси, така че Тръмп да не спечели само защото джобният му портфейл изглежда безкраен.“

Така наречената кампания I Stand with Stormy Daniels – която събра повече от 940 000 долара от около 17 600 дарители към петък – следва нейната ключова роля в осъждането на Тръмп в края на май по обвинения във фалшифициране на бизнес записи.

Даниелс, чието юридическо име е Стефани Клифърд, получи 130 000 долара, за да мълчи за извънбрачен сексуален контакт, който тя твърди, че е имала с Тръмп десетилетие преди победата му на президентските избори през 2016 г. Плащането на Даниелс е било фалшиво записано като съдебни разноски, според прокурорите, които в крайна сметка са спечелили присъда срещу Тръмп в съда в щата Ню Йорк с помощта на показанията на Даниелс.

The fundraiser for Stormy Daniels exceeds $900K. This is a reminder that there are so many empathetic and generous people in the world. #WeAreAllStormy#TrumpIsNotFitToBePresident https://t.co/S0TCKAdgDe