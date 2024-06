"Не се притеснявай, че светът почти е свършил": 50 Cent с коментар за Доналд Тръмп

Р апърът 50 Cent каза, че светът е "почти свършен", след като кампанията на Доналд Тръмп е събрала повече от 200 милиона долара, откакто той беше признат за виновен в 34 престъпления.

На 30 май съдебните заседатели признаха бившия президент за виновен по 34 обвинения за фалшифициране на бизнес записи, свързани с тайно плащане на пари на актрисата от филми за възрастни Сторми Даниелс малко преди президентските избори през 2016 г. Прокуратурата твърди, че плащането на тайни пари е част от по-широка схема за „насърчаване на изборите на г-н Тръмп чрез незаконни средства“. Доналд Тръмп отрече твърденията.

😆 SMH don’t worry the world’s almost over just enjoy the moment and be happy • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/uqqJBd6zaN