Почина художникът Владимир Киров

П очина художникът Владимир Киров – почетен гражданин на Троян, уважаван учител и човек, оставил ярка следа в живота на поколения троянци. За кончината му съобщават от Община Троян, откъдето изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и учениците му.

„Отиде си човек, чийто живот бе свързан с образованието, с младите хора и с любовта към родния град. За поколения негови ученици той ще остане не само учител, но и личност, която е вдъхновявала, възпитавала и оставяла следа далеч отвъд класната стая. Троян губи достоен свой гражданин, но споменът за него ще продължи да живее в сърцата на хората, които са го познавали и уважавали“, се казва още в съобщението.

Творецът беше изправен пред сериозно здравословно изпитание. В първия ден на септември в троянската болница беше организиран изнесен пункт за кръводаряване, а на благотворителна изложба в Арт галерия „Мостове“ в Ловеч, в която се включиха 13 творци с 18 произведения, бяха събрани над 3000 евро в подкрепа на художника.

Владимир Киров е роден на 5 ноември 1955 г. в Ловеч. Завършва Художествената гимназия в Казанлък и специалност „Живопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а впоследствие специализира в същото направление в Санкт Петербург.

Изявява се в областта на живописта и миниатюрата, като има 28 самостоятелни изложби в България, Германия, Франция и Великобритания. Участва в десетки международни експозиции, биеналета и конкурси в Швейцария, Испания, Франция, Полша, Великобритания, САЩ и Канада, и е носител на десетки престижни национални и международни отличия.

Владимир Киров е и дългогодишен преподавател в Националната гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в Троян, а званието „Почетен гражданин на Троян" му бе връчено на тазгодишния празник на града – 14 октомври.