Ново напрежение в Черно море: Дрон удари търговски кораб в румънски териториални води

Т ърговски кораб под флага на Палау, пътуващ към Украйна, е бил поразен от дрон вечерта на 13 ноември в румънски териториални води в Черно море. Това съобщават румънските медии, като се позовават на информация на министъра на отбраната Щефан-Раду Опря.

❗️Two weeks after the attack off the coast of Romania, another ship was targeted. According to local media reports, yesterday evening the cargo ship Larissa 1 was struck by a drone in Romanian territorial waters, just 12.5 km from the town of Sfântu Gheorghe, at the entrance to the Sulina Canal. — Military Summary (@MilitarySummary) November 14, 2026

Инцидентът е станал на около 13 километра североизточно от Сфънту Георге в окръг Тулча. Засегнат е търговският кораб MV Larissa 1, който се е насочвал към пристанището в Сулина, преди да продължи към крайната си дестинация в Украйна.

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В резултат на удара е повреден един от товарните кранове на плавателния съд, като за щастие няма пострадали членове на екипажа. Капитанът незабавно е уведомил румънските военноморски власти за случилото се, а обстоятелствата около инцидента вече се разследват.

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Министър Опря подчерта, че румънските въоръжени сили осъществяват постоянно наблюдение на морската акватория и въздушното пространство в близост до държавната граница. По думите му при подобни ситуации могат да бъдат задействани изтребители на румънската и испанската мисия за охрана на въздушното пространство, както и хеликоптери, които да прехващат потенциални заплахи.