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42-годишната Аврил Лавин стана майка за първи път

42-годишната канадска певица Аврил Лавин обяви в социалните мрежи, че е станала майка на момиченце, като сподели трогателни черно-бели кадри с новороденото, но запази в тайна самоличността на партньора си

Стела Христова Стела Христова

14 ноември 2026, 16:43
42-годишната Аврил Лавин стана майка за първи път
Източник: БТА, БТА/AP

А врил Лавин официално стана майка!

42-годишната изпълнителка на хита "Complicated" посрещна първото си дете - момиченце, заедно със своя партньор, като сподели щастливата новина в профила си в Instagram. На серия от черно-бели снимки Лавин и нейният партньор държат ръчичката на бебето, а на друг кадър певицата нежно е притиснала момиченцето до гърдите си.

Последната снимка показва три чифта карирани кецове Vans, подредени върху скейтборд. Два чифта за възрастни стоят прилежно до миниатюрни бебешки кецове. Лавин все още не е разкрила кой е бащата на детето.

"Нашата малка принцеса пристигна 🎀👑🍼🩷", написа Лавин към публикацията си.

Представител на певицата сподели пред списание PEOPLE, че изпълнителката прекарва време със своето ново тричленно семейство.

"Аврил се наслаждава на времето със семейството си, докато работи по новия си албум, и иска да благодари на феновете за цялата им любов!", заяви той.

През май 2024 г. Лавин гостува в подкаста "Call Her Daddy" и отговори на няколко любопитни въпроса за личния си живот, преди да обяви, че е "шиб*но страхотна" във връзките.

"Никога не съм ходила просто по срещи", призна тя пред водещата Алекс Купър. "Винаги съм била в доста сериозни връзки.", каза тя.

Осемкратно номинираната за награда "Грами" изпълнителка добави още: "Бих излизала със себе си. Готвя. Наистина обичам да готвя, много се увличам по дома и декорирането и това ми доставя огромно удоволствие."

На въпроса дали в момента се среща с някого, певицата сви рамене и отказа да отговори. Въпреки това тя сподели някои от основните си изисквания за една връзка: "Най-важното е да намериш някого, с когото си пасвате."

През годините Лавин често е споделяла, че е много близка с родителите си. През май 2025 г. тя качи майка си на сцената по време на своя концерт в "Медисън Скуеър Гардън", а в последваща публикация в Instagram сподели видео и снимки от специалния момент.

"Снощи качих майка ми на сцената !!!!", започваше постът в Instagram, публикуван в сряда, 4 юни.

"Още откакто бях малко момиченце, и мама, и татко видяха нещо в мен и ме насърчаваха да се упражнявам много усърдно и да преследвам мечтата си да стана певица и музикант.", написа тя.

Лавин завърши посланието си с думите: "Те направиха много жертви за мен и днес нямаше да съм тук без тях. Мамо, благодаря ти, че повярва в мен. Благодарна съм и на двамата си родители. Благодаря ви за всичко, обичам ви и двамата! ❤️❤️❤️"

На сцената в Ню Йорк певицата си спомни как майка ѝ казала: "Един ден ще станеш певица", след като малката Аврил изпяла "Jesus Loves Me", което предизвика бурните аплодисменти на публиката. "Когато бях на 2 години, тя вече знаеше, че ще стана певица", добави звездата.

Редактор: Стела Христова
Източник: people.com    
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