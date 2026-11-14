Дъщерята на Марко Рубио открадна шоуто на първата му реч след изборите в САЩ

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио сияеше от гордост в петък, след като дъщеря му Даниела го представи преди важна реч след междинните избори.

"Това беше страхотно, нали?", възкликна Рубио след встъпителните думи на дъщеря си по време на Националния конгрес на юристите към Федералисткото общество, пише New York Post.

Marco Rubio's daughter steals the show at his first post-midterm speech: 'I don't know where she got this!' https://t.co/wnrCbbsLHy https://t.co/v6JE1Arhkr — New York Post (@nypost) November 14, 2026

"Не знам откъде има това", възхити се той. "Няма никаква сценична треска. Не се страхува да говори. Аз самият не обичам чак толкова публичните изяви, но тя, от друга страна - това е фантастично.", добави Рубио.

Даниела, която е студентка по право в трети курс в Университета на Вирджиния, е най-малката дъщеря на Рубио. Той има четири деца - две момчета и две момичета, от съпругата си Жанет.

На въпрос от друг студент по право в публиката как американците могат да "вдъхнат на следващото поколение любов към нашата свобода", както той е направил с Даниела, Рубио се пошегува: "Е, в моя дом не беше демокрация."

Държавният секретар веднага уточни, че не е бил "диктаторът" в семейството, а по-скоро "министърът на отбраната".

“Was that cool or what?” Secretary of State Marco Rubio has a proud dad moment after his youngest daughter, Daniella, introduces him at the Federalist Society’s National Lawyers Convention in Washington. The third-year University of Virginia law student earns a glowing review from her father: “There’s no stage fright. She’s not afraid to speak.” Download the Fox News app or go to https://t.co/gPHiho5zni for more: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

Речта на Рубио - първата му, откакто републиканците бяха пометени от демократичната синя вълна на междинните избори миналата седмица, беше издържана в оптимистичен тон.

Той припомни на консервативната аудитория за "опустошителните загуби", които републиканците претърпяха на междинните избори през 1982 г. при бившия президент Роналд Рейгън.

"По-малко от две години след началото на първия мандат на Роналд Рейгън всичко изглеждаше сякаш върви в грешната посока", каза Рубио. "Трудно ни е да си го спомним точно сега, но точно така беше."

Рубио насърчи днешните републиканци да погледнат голямата картина и да мислят дългосрочно.

"Имаме още много работа през следващите две, следващите шест, следващите 20 години", заяви той. "Великите неща, които остават във времето, се градят с десетилетия, а не в рамките на изборни цикли.", добави още.

"Ще има още победи и ще има още поражения. Ще има още триумфи и ще има още разочарования. Такава е природата на всички начинания с подобна тежест и мащаб", продължи Рубио.

"Няма велики личности или велики каузи на страниците на историята, които да не са преживели същото", каза той непоколебимо, "но ние сме убедени в правотата на нашата кауза и в крайна сметка също ще триумфираме.", добави още.