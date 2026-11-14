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Неудържим! Карлос Насар счупи собствения си световен рекорд със 190 кг в изхвърлянето

Българската суперзвезда във вдигането на тежести вдигна феноменалните 190 кг в категория до 95 кг пред погледите на пловдивските спортни легенди по време на мемориалния турнир в памет на Милен Добрев

Стела Христова Стела Христова

14 ноември 2026, 20:21
Неудържим! Карлос Насар счупи собствения си световен рекорд със 190 кг в изхвърлянето
Източник: БТА

Л егендарният щангист Карлос Насар подобри собствения си световен рекорд в изхвърлянето, поставен на Световното в Китай преди броени седмици, като спечели мемориалния турнир в памет на Милен Добрев, който се проведе в Пловдив.

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Световният шампион в категория до 95 килограма записа постижение от 190 килограма в изхвърлянето, с което подобри с 5 килограма предишното си върхово постижение от 185 килограма, записано на Световното първенство. В изтласкването Насар вдигна 210 килограма в първия си опит и се отказа от следващите си два опита, като в крайна сметка стана безапелационен победител в турнира.

Карлос Насар спечели световната титла с феноменален рекорд в Китай

В залата присъстваха пловдивските спортни легенди Христо Бонев, Асен Златев, Николай Бухалов и Йордан Йовчев. Това е вторият път, в който Карлос Насар участва на мемориалния турнир в памет на олимпийския шампион от Игрите в Атина през 2004 година Милен Добрев.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Карлос Насар Вдигане на тежести Световен рекорд Щанги Пловдив Милен Добрев Турнир Милен Добрев
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