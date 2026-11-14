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Зеленски: Путин иска Константиновка, после идва ред на Краматорск и Славянск

Украинският президент обвини Москва, че използва предложеното хуманитарно примирие за териториални завоевания в Донбас

14 ноември 2026, 14:41
Зеленски: Путин иска Константиновка, после идва ред на Краматорск и Славянск
Източник: Getty

 

  • Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва предложението за петдневно хуманитарно примирие в Константиновка, за да постигне териториални придобивки.
  • Той предупреди, че евентуалното отстъпление на града може да отвори пътя към Краматорск и Славянск.
  • Русия твърди, че е превзела Константиновка, но Украйна отрича.

Путин излезе с ново предложение за Украйна

Русия предлага хуманитарно прекратяване на огъня в Константиновка само за да превземе този украински град в източната Донецка област, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Говорейки пред журналисти, Зеленски каза, че под претекст да защитава цивилните Москва се стреми към териториални завоевания.

"Ако се откажем от Константиновка, следващите им стъпки ще бъдат към други градове в Донбас... След Константиновка ще дойдат Краматорск и Славянск", предупреди той, имайки предвид двата най-големи града в Донецка област, които остават под украински контрол.

Иначе Русия е превзела над 80% от този регион. 

В четвъртък руският президент Владимир Путин предложи петдневно хуманитарно прекратяване на огъня в Константиновка. 

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Русия обяви в началото на юли тази година, че е превзела този град. Украйна обаче отрича. 

Зеленски коментира и операцията за евакуиране на цивилни, блокирани в град Олешки в южната Херсонска област, в края на миналия месец. 

Да, благодарение на посредничеството на американската страна и по-конкретно на инициативата на първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани хора, но Русия използва ситуацията, за да укрепи военните си позиции, заяви украинският президент.

Той отбеляза, че Киев е предал на Вашингтон списък със седем-осем селища, където остават блокирани цивилни, включително деца. "Какво обаче предложиха (руснаците)? Константиновка. Защо? Защото след Константиновка ще дойдат Краматорск и Славянск", посочи той.

Източник: БТА    
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