МААЕ: Военните действия разклатиха енергийната мрежа на Украйна и засегнаха АЕЦ

Военните действия са предизвикали нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна, което е наложило намаляване на мощността на някои работещи блокове в атомните централи, съобщи Гроси.

Русия заяви, че е превзела Терсянка в Запорожка област и е нанесла удари по украинска енергийна и военна инфраструктура, но тези твърдения не са независимо потвърдени.

Русия съобщи за свалени 29 украински дрона, а украинската армия заяви, че е неутрализирала 81 от общо 96 руски дрона, като осем цели са били поразени.

Русия атакува украинска енергийна инфраструктура, причини щети

Военните действия предизвикаха нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна тази седмица, което доведе до намаляване на мощността на някои работещи блокове в атомните електроцентрали в страната, заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, обяви, че въоръжените сили на страната са превзели населеното място Терсянка в Запорожка област.

Москва също така каза, че руските сили нанесли удари срещу украинска енергийна и транспортна инфраструктура, използвана от военните, складове за съхранение на боеприпаси, както и обекти за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати.

Агенция Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тези твърдения за развитието на ситуацията на бойното поле чрез независим източник.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, трима загинали

Междувременно при украинска атака с дрон в пограничната руска Белгородска област бе убито тричленно семейство, а един човек бе ранен, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Дронът е поразил директно жилищна сграда в населеното място Пролетарски в Ракитянски район, съобщи оперативният щаб на областта. Пролетарски се намира само на около 20 километра от украинската граница.

Освен това, според други информации, най-малко девет души са били ранени при украински атаки с дронове през изминалата нощ в Белгородска област.

Според Министерството на отбраната на Руската федерация през изминалата нощ са били свалени 29 украински дрона, някои от които - над Московска област.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна с 96 дрона, 81 от които са били свалени. Поразени са били осем цели.