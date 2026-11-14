Иран съобщи за нов случай на горящ танкер в Ормузкия проток

Иран съобщи за нов случай на петролен танкер, подпалил се след удар от мина в Ормузкия проток.

Ройтерс уточнява, че не може независимо да потвърди информацията.

По-рано днес иранските власти съобщиха за още два подобни инцидента.

Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи танкера

Иран съобщи днес за пореден случай на петролен танкер, подпалил се в Ормузкия проток, след като се натъкнал на мина, предаде Ройтерс.

Агенцията прави уговорката, че не може да провери по независими път твърденията на иранските военноморски сили за такъв инцидент в източната част на стратегическия морски маршрут.

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Иран наложи ограничения за преминаването на кораби през Ормузкия проток и атакува плавателни съдове, които според него са ги нарушили, отбелязва Ройтерс.

Нови експлозии в Ормузкия проток: Иран съобщи за горящи танкери

Тази сутрин Корпусът на гвардейците на Ислямската република вече съобщи за два подобни инцидента.

Натъкванията на танкери на мини в този невралгичен за световната търговия с енергоносители пролив на практика станаха ежедневие в последно време.