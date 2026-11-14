Свят

Иран съобщи за нов случай на горящ танкер в Ормузкия проток

Според иранските военноморски сили плавателният съд се е натъкнал на мина. Ройтерс уточнява, че не може да потвърди информацията независимо

14 ноември 2026, 14:12
Иран съобщи за нов случай на горящ танкер в Ормузкия проток
Източник: БТА/АР
  • Иран съобщи за нов случай на петролен танкер, подпалил се след удар от мина в Ормузкия проток.
  • Ройтерс уточнява, че не може независимо да потвърди информацията.
  • По-рано днес иранските власти съобщиха за още два подобни инцидента.

Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи танкера

Иран съобщи днес за пореден случай на петролен танкер, подпалил се в Ормузкия проток, след като се натъкнал на мина, предаде Ройтерс.

Агенцията прави уговорката, че не може да провери по независими път твърденията на иранските военноморски сили за такъв инцидент в източната част на стратегическия морски маршрут.

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Иран наложи ограничения за преминаването на кораби през Ормузкия проток и атакува плавателни съдове, които според него са ги нарушили, отбелязва Ройтерс.

Нови експлозии в Ормузкия проток: Иран съобщи за горящи танкери

Тази сутрин Корпусът на гвардейците на Ислямската република вече съобщи за два подобни инцидента.

Натъкванията на танкери на мини в този невралгичен за световната търговия с енергоносители пролив на практика станаха ежедневие в последно време. 

Източник: БТА    
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