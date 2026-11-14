Свят

Историческа визита: Еманюел Макрон пристигна в Камбоджа

Френският президент започва обиколката си в Югоизточна Азия с първа визита на държавен глава на Франция в страната от 1993 г., а България ще бъде представлявана на форума от Илияна Йотова

14 ноември 2026, 15:29
Историческа визита: Еманюел Макрон пристигна в Камбоджа
Източник: АР/БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон пристигна днес в Пномпен в навечерието на откриването на срещата на върха на Международната организация на франкофонията, предаде Франс прес. Камбоджа е първата спирка в обиколката му в Югоизточна Азия, преди да отпътува за Малайзия, като това е първото посещение на френски президент в страната от визитата на Франсоа Митеран през 1993 г.

Утре и в понеделник Макрон ще участва в среща на Международната организация на франкофонията, изборът на чийто нов генерален секретар е белязан от напрежение между ДР Конго и Руанда, отбелязва АФП. България ще бъде представлявана на форума от президента Илияна Йотова.

Френският президент, който е придружаван от съпругата си Брижит Макрон, е предвидено да се срещне и с премиера на Камбоджа Хун Манет, с когото се очаква да подпишат десет споразумения в различни области, сред които изкуствен интелект, енергетика, здравеопазване и културно наследство.

В понеделник вечерта френският държавен глава заедно с камбоджанския крал Нородом Сихамони ще посети археологическия обект Ангкор в Сием Реап за церемония, отбелязваща завършването на проекта за реставрация на храма в Западен Мебон – резултат от 14-годишно сътрудничество между двете страни.

Докато обществените безредици във Франция продължават с нови протести, планирани за днес, Макрон ще се отправи към Малайзия, където се очаква да обяви споразумения за сътрудничество в областта на отбраната и редкоземните минерали.

Две други важни срещи ще бъдат проведени в региона в близките дни – срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, на която ще присъства и американският президент Доналд Тръмп, последвана от годишната конференция на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, Китай.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
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