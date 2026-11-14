Историческа визита: Еманюел Макрон пристигна в Камбоджа

Ф ренският президент Еманюел Макрон пристигна днес в Пномпен в навечерието на откриването на срещата на върха на Международната организация на франкофонията, предаде Франс прес. Камбоджа е първата спирка в обиколката му в Югоизточна Азия, преди да отпътува за Малайзия, като това е първото посещение на френски президент в страната от визитата на Франсоа Митеран през 1993 г.

Утре и в понеделник Макрон ще участва в среща на Международната организация на франкофонията, изборът на чийто нов генерален секретар е белязан от напрежение между ДР Конго и Руанда, отбелязва АФП. България ще бъде представлявана на форума от президента Илияна Йотова.

🇰🇭 Emmanuel Macron est arrivé à Phnom Penh, au Cambodge, à la veille de l'ouverture du sommet de la Francophonie, première étape d'un déplacement en Asie du Sud-Est qui doit ensuite le mener en Malaisie. ➡️ https://t.co/FyNjSNaUS1 https://t.co/z3F0dswWfh — Agence France-Presse (@afpfr) November 14, 2026

Френският президент, който е придружаван от съпругата си Брижит Макрон, е предвидено да се срещне и с премиера на Камбоджа Хун Манет, с когото се очаква да подпишат десет споразумения в различни области, сред които изкуствен интелект, енергетика, здравеопазване и културно наследство.

В понеделник вечерта френският държавен глава заедно с камбоджанския крал Нородом Сихамони ще посети археологическия обект Ангкор в Сием Реап за церемония, отбелязваща завършването на проекта за реставрация на храма в Западен Мебон – резултат от 14-годишно сътрудничество между двете страни.

Докато обществените безредици във Франция продължават с нови протести, планирани за днес, Макрон ще се отправи към Малайзия, където се очаква да обяви споразумения за сътрудничество в областта на отбраната и редкоземните минерали.

Две други важни срещи ще бъдат проведени в региона в близките дни – срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, на която ще присъства и американският президент Доналд Тръмп, последвана от годишната конференция на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, Китай.