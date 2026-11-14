Въоръжени обраха имението на Крис Хемсуърт и Елза Патаки, откраднаха три автомобила

К рис Хемсуърт и Елза Патаки са станали мишена на нощен обир в дома си в Австралия, при който крадци са задигнали три автомобила.

Полицията е била извикана в имота на двойката край Байрън Бей в сряда, след като четирима неизвестни извършители са проникнали в двора и са откраднали превозните средства, пише Independent.

Според източници, цитирани от 7NEWS, Патаки се е събудила около 2:00 часа през нощта от лая на кучетата им, но не обърнала внимание на суматохата. Едва когато станала сутринта и прегледала записите от охранителните камери, тя забелязала четирима мъже, двама от които носели ножове, да нахлуват в имота.

Chris Hemsworth and Elsa Pataky's Australian home has reportedly been targeted by masked intruders, who stole three cars from the couple's property. https://t.co/SSoyHlDv9r — Us Weekly (@usweekly) November 13, 2026

След това тя и Хемсуърт са се свързали с полицията. Говорител на органите на реда заяви пред 7NEWS: "На място са пристигнали полицаи, на които е съобщено, че четирима неизвестни лица са проникнали в имота и са откраднали три автомобила по-рано същия ден. Няма данни за пострадали."

Откраднатите коли са идентифицирани като BYD, Ram и пикап Ford Raptor, като два от автомобилите вече са открити. Единият е намерен в Кораки, на около час път с кола от дома на двойката, а другият в Табулам, на повече от два часа разстояние.

Според информацията натрапниците са прескочили обезопасената ограда около уединения имот, преди да влязат в гаража, където и трите автомобила са били паркирани с ключовете вътре.

Полицията все още издирва третото превозно средство.

43-годишният Хемсуърт и 50-годишната испанска актриса и модел Патаки имат три деца: 14-годишната дъщеря Индия и 12-годишните синове близнаци Саша и Тристан.

Двойката закупи имението си в Байрън Бей през 2021 г., като местните жители го наричат "Крепостта Хемсуърт". Според вестник "Дейли Телеграф" стойността му се оценява на около 50 милиона австралийски долара (26 милиона британски лири).

Имотът е разположен върху обширно имение от 4,2 хектара, чието строителство е отнело три години, и разкрива панорамни гледки към Тихия океан. Разполага с шест спални, медийна зала, фитнес, спа център и огромен 50-метров инфинити басейн.

Преди време Хемсуърт сподели, че обича да живее в Байрън Бей, защото там се чувства "по-малко известен" и по-земeн.

Родената в Мадрид Патаки пък наскоро коментира решението им да не живеят в Лос Анджелис.

"Когато си в Лос Анджелис, работата те задушава", каза Патаки. "Там всички разговори, дори билбордовете, които виждаш по улицата, са свързани със света на киното и тази индустрия.", добавя тя.