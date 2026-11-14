Филипините спечелиха първото издание на „Евровизия Азия“

Ф илипините са победител в първото издание на „Евровизия Азия“. Кармел спечели конкурса с песента „Sobra-Sobra“, след като събра 93 точки от националните журита и 118 от зрителския вот, предава NOVA.

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Историческият първи финал на музикалното състезание се проведе на 14 ноември в Банкок, Тайланд. На сцената на One Bangkok Forum се състезаваха представители на 11 държави – Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Южна Корея, Непал и Малайзия.

Победителят беше определен чрез комбиниран вот, като 50% от резултата зависеше от националните журита, а останалите 50% – от гласовете на публиката. Зрителите от цял свят имаха възможност да участват във вота, като не можеха да подкрепят представителя на собствената си държава. Печелейки вота както на журитата, така и на публиката, Кармел си завоюва и мястото като първия гост-изпълнител на „Евровизия 2027“ в Бургас.

Източник: АР/БТА

Специални гости на първото издание бяха българската изпълнителка DARA и тайландският певец и актьор Джеф Сатур. DARA изпълни специална версия на „Bangaranga“ – песента, с която спечели „Евровизия“ във Виена през май 2026 г., както и новоиздадената Bad Idea.

„Евровизия Азия“ (Eurovision Song Contest Asia) е нов международен музикален конкурс, създаден по модела на европейската „Евровизия“. Това е първото разширяване на формата с отделно регионално издание в Азия, а посланието към публиката е: „Потопете се в ослепителните светлини на Банкок 2026“.

Според изпълнителния продуцент на „Евровизия Азия“ Асаф Блечер, Китай и Япония са водили разговори относно участие в първото издание на конкурса. Преговорите с телевизионните оператори на двете страни обаче са продължили отвъд крайния срок за подготовка, което е направило невъзможно включването им в тазгодишното състезание. Въпреки отсъствието им от първата „Евровизия Азия“, Блечер е особено оптимистично настроен относно бъдещото им участие, като заявява, че е „много, много оптимистичен“, че както Китай, така и Япония ще се включат в изданието през 2027 г.

Друга съществена разлика между азиатската и европейската версия на конкурса засяга правата за домакинство на следващото издание. По-конкретно, страната победител няма автоматично да бъде домакин на „Евровизия Азия“ през следващата година.