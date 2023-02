Стачка отмени стотици полети в Германия (ВИДЕО)

П очти всички полети от и до германското летище Кьолн/Бон са отменени днес поради стачка на служителите с искане за повишаване на заплатите, предаде ДПА. Няма да бъдат извършени и голяма част от полетите от и до аерогара Дюселдорф.

Само два (от и до Виена) от 136-те полета, планирани за днес през летище Кьолн/Бон, са осъществени. Много от полетите са насочени към други аерогари. Засегнати са около 15 000 пътници. Летище Дюселдорф съобщи, че са отменени 205 от 330 полета. Към други летища са насочени 29, а 7 са отложени за следващия ден, съобщи Ройтерс.

A series of strikes in the public sector in Germany's most populous state is set to cause major disruption in the region's two biggest international airports and local public transport. https://t.co/QEejF9pp1T