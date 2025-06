Спомняте ли си шокиращата първа корица на Vogue на Ана Уинтур?

П ървата корица на Ана Уинтор, главният редактор на Vogue за последните почти четири десетилетия, може да изглежда типична по днешните стандарти, но броят от ноемрви 1988 г. сигнализира за значителна революция в света на модната журналистика.

На корицата е израелският модел Михаела Берку в модно яке на Christian Lacroix за $10 000. Това обаче не е просто модна фотография – тя отбелязва първите стъпки на новия главен редактор Анна Уинтур и първата поява на дънки на корицата на престижното списание, предаде CNN.

След като модната легена обяви оттеглянето си от позицията си във Vogue, да си припомним първите ѝ стъпки в компанията.

Уинтур беше наета с намерението да внесе свежест и промяна. Нейният предшественик Грейс Мирабела бе ръководила аудиторията с класически и елегантен подход, но някои смятаха, че списанието губи предимството си.

anna wintour is the head of editorial content at vogue since 1988!

she had michaela bercu on the cover, wearing a $50 pair of guess jeans and a christian lacroix jacket with a beaded cross, worth $10,000. photographed by peter lindbergh and styled by carlyne cerf de dudzeele. https://t.co/w5uJndQNA5 pic.twitter.com/lJVkpGsGXr