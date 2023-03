Киев: Украинските сили са стабилизирали положението около Бахмут

Н ачалникът на генералния щаб на украинската армия Валерий Залужни заяви във Facebook, че войските му са успели да стабилизират ситуацията около Бахмут, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Градът от осем месеца е епицентър на най-ожесточените боеве срещу руските сили в Източна Украйна.

Според сводката на британските разузнавателни служби, публикувана днес, "настъплението на Русия към Бахмут, в Донбаския регион, до голяма степен е спряло".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hPItxkp6cV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bCnS87k1lJ