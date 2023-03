Украинските власти: Трима загинали при руско нападение с дронове в Киевска област

Т рима души са загинали при извършена през изминалата нощ руска атака с дронове, при която е пострадала професионална гимназия в Киевска област, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Трима души са мъртви, двама са ранени, а един е спасен",

съобщи в "Телеграм" службата, допълвайки, че има вероятност под развалините да има още четирима души.

Военната администрация на областта съобщи за трима загинали и седем ранени.

Според властите ударът е бил насочен срещу гражданска инфраструктура.

Частично разрушени са били две спални помещения и учебна сграда в град Ржишчев, на около 80 км южно от Киев, уточниха те, публикувайки снимки на силно повредените сгради.

В резултат на атаката е пламнал пожар, обхванал площ от 300 кв. м. Той е бил потушен малко пред 7 ч., уточни службата за извънредните ситуации.

На място са изпратени 28 автомобила и над 100 спасители, които продължават да издирват оцелели. Украинските военни казаха, че при атаката са били използвани ирански безпилотни самолети "Шахед", посочва Ройтерс.

"Над 20 ирански дрона убийци, плюс ракети, множество артилерийски обстрели,

и това само за последната нощ на руски терор срещу Украйна", написа в "Туитър" украинският президент Володимир Зеленски.

Over 20 Iranian murderous drones, plus missiles, numerous shelling occasions, and that's just in one last night of Russian terror against 🇺🇦. Every time someone tries to hear the word "peace" in Moscow, another order is given there for such criminal strikes. 1/2