Спасиха жена, паднала в 7-метрова септична яма (ВИДЕО)

Ж ена беше спасена в Калифорния в четвъртък, след като падна в стара септична яма пред дома си.

От пожарната служба на окръг Сан Бернардино казват, че инцидентът станал в градчето Фонтана, щата Калифорния. Пожарникарите са се отзовали, след като научили, че възрастна жена е паднала в 7-метрова септична яма.

Говорителят на службата Ерик Шервин казва пред KTLA, че обадилият се на 911 е открил жертвата, описана като 40-годишна жена, в „изоставената септична яма“ около 9:45 сутринта местно време.

Децата на жената открили, че майка им е изчезнала и се обадили на баща си, който се втурнал вкъщи от работа, предава People.

Пострадалата е била будна и е говорела, когато екипите са пристигнали на мястото. В крайна сметка спасител бил спуснат в дупката и успял да извади жертвата.

