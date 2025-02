Белият дом отговари на спекулациите за синината на ръката на Доналд Тръмп

Г оляма синина на ръката на Доналд Тръмп, забелязана по време на срещата му с френския президент Еманюел Макрон, се дължи на честото ръкостискане, съобщи Белият дом.

Дясната ръка на 78-годишния Тръмп изглеждаше насинена, което предизвика спекулации за неговото здраве в социалните мрежи. Синини и зачервявания по същата ръка бяха забелязани и през август и ноември миналата година, според американската медийна мрежа NBC, цитиранa от Sky News.

Мистериозна синина на ръката на Тръмп. От какво е?

Прессекретарят на Белия дом, Каролайн Лийвит, заяви, че синините са резултат от ръкостискане и добави:

