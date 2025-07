Белият дом призна за хронично заболяване на Доналд Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп страда от хронично венозно заболяване, обявиха от Белия дом в четвъртък, след дни на спекулации относно снимки, показващи синини по ръката на американския държавен глава, съобщава Би Би Си (BBC).

След като наскоро получи подуване на краката, Тръмп се подложи на „цялостно изследване“, включващо съдови изследвания, според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит. Тя каза, че синина по ръката на Тръмп е в съответствие с „увреждане на тъканите от често ръкостискане“, докато е приемал аспирин, което според нея е „част от стандартен режим за сърдечно-съдова профилактика“.

79-годишният Тръмп редовно е хвалил доброто си здраве и

веднъж се е описал като „най-здравия президент, живял някога“.

Наскоро откритото венозно заболяване на президента се нарича хронична венозна недостатъчност, която възниква, когато вените на краката не успяват да изпомпват кръв към сърцето, което води до нейното събиране в долните крайници, които след това могат да се подуят.

Вените и клапите „изтласкват кръвта нагоре и извън крака“ и обратно към сърцето, каза пред Би Би Си д-р Мерил Логан, доцент по съдова хирургия в Тексаския университет в Остин.

Кръвта, течаща от краката към сърцето, се движи срещу гравитацията, което може да затрудни този процес. „Така че хроничната венозна недостатъчност е, когато тези вени и клапи не работят и кръвта се връща назад по краката“, каза тя.

