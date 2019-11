Сняг скова Франция и уби човек

О билните снеговалежи във Франция, започнали вчера, причиниха смъртта на един човек, а тази сутрин без ток останаха 300 000 домакинства, главно в югоизточните департаменти, предаде Франс прес.

63-годишен водач на МПС загина снощи югоизточно от Лион при опит да премести дърво, паднало под тежестта на снега, когато друго дърво рухна върху него. Ранен бе младеж, който му помагаше.

Снощи бяха прекъснати и два далекопровода. В момента е трудно да се каже кога ще бъде възстановено електроснабдяването, заяви Робен Девожлер, директор на регионалния оператор "Енедис".

