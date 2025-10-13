Най-сухата гореща пустиня в света разцъфтя (СНИМКИ)

П устинята Атакама в Чили е едно от най-сухите места на планетата, но дори този пуст пейзаж от време на време може да се превърне в море от цветя – и в момента е в разгара си. Феноменът, известен като „цъфтеж на пустинята“, представлява огромен и живописен килим от цветя, който се появява в най-сухата неполярна пустиня в света. Той се задейства от рядка комбинация от подходяща температура, количество слънчева светлина и обилни валежи. Тези дъждове обикновено са свързани с климатичния феномен Ел Ниньо-Южно колебание (ENSO), който може да доведе до екстремни метеорологични условия, предаде IFL Science.

След необичайните скорошни поройни дъждове – Атакама получава средно само 2 милиметра дъжд годишно, но някои високопланински райони получиха до 60 мм през юли и август – килим от цикламени цветя сега украсява Националния парк Лянос де Чале.

The usually-barren Atacama desert in Chile has transformed into a blossoming field of wildflowers thanks to rare, above average rainfall. pic.twitter.com/A49dUolOtZ — DW News (@dwnews) October 12, 2025

„Този цъфтеж съвпада с теченията на Ел Ниньо, по време на които температурите са по-топли, което води до повече изпарение и, следователно, до повече валежи. Но не и с течението Ла Ниня, което е по-студено“, каза Ана Мария Муджика, професор във Факултета по земеделие и горско стопанство на Папския католически университет в Чили, в статия, изследваща феномена.

The usually-barren Atacama desert in Chile has transformed into a blossoming field of wildflowers thanks to rare, above average rainfall. pic.twitter.com/oo37URA2Vz — DW News (@dwnews) October 11, 2025

„През последните 40 години са се случили около петнадесет такива събития“, добави Муджика.

Постигането на всички климатични условия за суперцъфтеж наведнъж не е толкова лесно, колкото звучи – затова има сравнително малко събития през четири десетилетия – и в резултат на това големите цъфтежи в пустинята Атакама обикновено се случват на всеки пет до седем години между септември и ноември (пролетта в Чили).

VIDEO: The Atacama Desert, in northern Chile, is covered in colorful flowers. The phenomenon, known as the 'flowering desert,' occurs in certain years when rainfall and temperatures coincide, awakening the desert's dormant seeds pic.twitter.com/TNKkbDok3Z — AFP News Agency (@AFP) October 9, 2025

Напоследък този феномен не изглежда да следва строго разписание. Имаше голям цъфтеж през 2015 г., последван от друг през 2017 г. Следващият беше през 2022 г., което беше необичайно, защото се случи по време на Ла Ниня. Все пак би било лесно да се предположи, че поне времевият елемент на модела е възстановен, докато не осъзнаем, че очакваме още един значителен цъфтеж само три години по-късно.

Дори между тези години се появяват по-ограничени цъфтежи, и не винаги в очакваното време на годината. Миналата година, например, цветя се появиха в пустинята през юли, което е средата на зимата в Чили.

Очаква се този цъфтеж да продължи до началото на ноември, когато започва лятото, въпреки че някои устойчиви на суша видове може да оцелеят до януари.