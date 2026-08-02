Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

С илна буря, последвана от мащабни наводнения, нанесе тежки щети в централната и южната част на Чили. В резултат на бедствието има двама загинали и стотици пострадали, а няколко области, сред които Мауле и Лос Лагос, са поставени в режим на висока тревога.

Заместник-министърът на вътрешните работи Максимо Павес потвърди за смъртта на двама души в региона Лос Риос, причинена от паднало дърво върху автомобила им по време на бурята.

Intenso temporal azota a 9 regiones del país

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Мащаб на щетите и блокирани граждани

Националната дирекция на Службата за превенция и реакция при бедствия обяви, че регистрираните пострадали са 347 души, а над 2052 граждани са останали блокирани на различни места, предимно заради рязкото покачване на нивата на реките.

Поради ураганните пориви на вятъра, надхвърлящи 100 километра в час, и опасността от нови наводнения, институциите са издали 13 официални предупреждения за спешна евакуация.

Настоящето бедствие идва само месец след друга опустошителна юлска буря в страната, която взе 13 жертви и нанесе щети по над 4000 домакинства.