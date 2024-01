Смъртни присъди: Иран екзекутира четирима души, планирали бомбен атентат

И ран екзекутира четирима души, които са били свързани с операция на израелското разузнаване.

Смъртните присъди са изпълнени в понеделник, след като Върховният съд е отхвърлил жалбите, съобщават иранските държавни медии. Квартетът е обвинен в планиране на бомбен атентат, поръчан от израелската агенция "Мосад".

Мъжете са осъдени за незаконно влизане в Иран от северния кюрдски регион на Ирак, за да атакуват фабрика в централния град Исфахан, която произвежда оборудване за Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили. Операцията е била планирана за лятото на 2022 г., но е била предотвратена от иранското разузнаване.

От задушване с азот до разстрел: Експериментират ли в САЩ със смъртта?

"Смъртната присъда на четирима членове на група, свързана с ционистката шпионска организация беше изпълнена тази сутрин", съобщи иранският съдебен уебсайт Mizan Online.

Иран и Израел са отдавнашни врагове. Понастоящем те са в спор относно иранската ядрена програма. Израел обвинява Иран, че подкрепя въоръжени групировки, като “Хамас” и Хизбула, с които се сражава. Иран твърди, че Израел е извършил редица убийства на ирански служители и учени - обвинения, които Тел Авив нито потвърждава, нито отрича.

Iran carried out the death sentences of four people that it says were linked to an Israeli intelligence operation, after the Supreme Court rejected their appeal, Iranian state media reported https://t.co/6MvBsZCsGR