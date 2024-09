Елон Мъск отрича „романтична връзка“ с Джорджия Мелони

И лон Мъск отрече да има романтична връзка с италианския министър-председател Джорджия Мелони, след като снимка, на която двамата се гледат нежно в очите, стана популярна.

Милиардерът предприемач и първата жена министър-председател на Италия бяха заснети заедно на събитие тази седмица, по време на което Мъск връчи на г-жа Мелони наградата „Глобален гражданин“ на Atlantic Council.

