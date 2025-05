Илон Мъск се срещна с медиите и се сравни с Буда

И лон Мъск е казал на последователите си в X: “Вие сте медиите сега.” Откакто се присъедини към администрацията на Тръмп, той избягва интервюта с издания, които смята за недружелюбни, предпочитайки да остане в безопасните пространства на Fox News, консервативните подкасти и собствените си разговори в социалните медии, пише CNN.

Неочаквана среща с репортерите

Но докато Wall Street Journal се подготвяше да публикува материал в сряда вечерта за борда на Tesla, за който се твърди, че иска да замени Мъск като главен изпълнителен директор (твърдение, което Мъск и Tesla категорично отрекоха), най-богатият човек в света и висш съветник на Тръмп излезе от медийния си балон.

Мъск, заедно с трима висши членове на екипа на Министерството на правителствената ефективност (DOGE), седнаха с около дузина мейнстрийм новинарски репортери в стаята на Рузвелт в Западното крило, за да размишляват върху времето си в администрацията на Тръмп — в един момент, сравнявайки себе си с емблематична религиозна фигура.

“Необходим ли е Буда за будизма?” той каза, според The Washington Post, когато го попитаха кой ще ръководи DOGE в негово отсъствие. Мъск посочи, че възнамерява да се оттегли от ролята си на DOGE този месец. “Не беше ли по-силен, след като почина?”

Забележително медийно събитие

