"Сериозна опасност": Случаите на "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, се увеличават в САЩ

Рязкото нарастване е предизвикано от трудно лечими бактерии, носещи така наречения "NDM ген"

25 септември 2025, 11:43
Н ивата на инфекции, причинени от "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, са скочили рязко в Съединените щати, предупредиха тази седмица учени.

Случаите на пациенти, заразени с тези опасни бактерии, са се увеличили с тревожните 70% в периода между 2019 и 2023 г., сочи нов доклад на учени от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Рязкото нарастване е предизвикано от трудно лечими бактерии, носещи така наречения "NDM ген", посочват изследователите в доклада, публикуван във вторник.

Този тип инфекция може да се лекува само с два антибиотика, като скъпоструващите лекарства трябва да се прилагат венозно, добавят учените.

Бактериите с този ген доскоро се смятаха за екзотични и обикновено се откриваха при малък брой пациенти в чужбина.

Въпреки че броят на случаите остава относително малък, инфекциите в цялата страна са се увеличили повече от пет пъти през последните години, се казва в доклада.

Войните разпространяват супербактерии по света

"Разпространението на NDM в САЩ е сериозна опасност и буди голяма тревога", заяви Дейвид Уайс, изследовател по инфекциозни заболявания в университета "Емори", в писмо по електронна поща.

Много хора вероятно са неразпознати носители на устойчивите бактерии, което може да доведе до разпространение в общността, добави той.

Пациенти, които търсят медицинска помощ за инфекции, дълго смятани за рутинни и лесни за лечение, като инфекции на пикочните пътища, могат да развият хронични проблеми, ако бъдат заразени с тези бактерии.

Антимикробната резистентност възниква, когато микроби като бактерии и гъбички станат достатъчно силни, за да устоят на лекарствата, предназначени да ги унищожат, обясняват учените.

Неправилната употреба на антибиотици, като недовършване на предписан курс на лечение или прием на ненужни медикаменти, които не убиват причинителя на инфекцията, също подхранва този ръст.

През последните години CDC обръща внимание на "кошмарни бактерии", устойчиви на широк спектър антибиотици, включително карбапенеми, клас лекарства, използвани като последна възможност при тежки инфекции.

През 2023 г. изследователите са регистрирали 4341 случая на инфекции с бактерии, устойчиви на карбапенеми, в 29 щата, от които 1831 са от разновидността с NDM ген.

Учените не уточняват колко от заразените пациенти са починали.

Нивото на инфекции с резистентни на карбапенеми бактерии се е повишило от малко под 2 на 100 000 души през 2019 г. до над 3 на 100 000 през 2023 г. – увеличение от 69%.

Само случаите с NDM са скочили от около 0,25 на 1,35, шокиращо нарастване от 460%, посочват авторите.

Това убива хиляди хора годишно в Европа

Употребата на антибиотици по време на пандемията от COVID вероятно също е допринесла за този ръст, коментира външен изследовател.

"Знаем, че по време на пандемията имаше огромен скок в употребата на антибиотици, така че това вероятно се е отразило в увеличаването на лекарствената резистентност", каза д-р Джейсън Бърнъм, изследовател от Университета във Вашингтон, в писмо по електронна поща.

Въпреки вече тревожните числа, оценките на CDC представляват само частична картина на нивата на инфекциите.

Много щати не провеждат изцяло изследвания и не докладват всички случаи, като често тестват само болнични пациенти с тежки инфекции.

Някои болници нямат възможност да извършат необходимите изследвания, за да засекат генетичните форми на резистентност при бактериите, добавят учените.

Изследователите от CDC не са разполагали с данни от някои от най-населените щати, включително Калифорния, Флорида, Ню Йорк и Тексас, което означава, че общият брой на инфекциите в цялата страна "със сигурност е подценен", заяви Бърнъм.

Източник: The New York Post    
Антибиотична резистентност Кошмарни бактерии Инфекции САЩ CDC NDM ген Здравна опасност Нарастване на случаите Карбапенеми Неправилна употреба на антибиотици
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Залужний разкри истината за войната в Украйна

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

