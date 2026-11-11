БезГранично

БезГранично: Безопасно, евтино и европейско - защо Словения става хит сред българските студенти

Как работи образователната система, кои са топ 5 университетите и как да кандидатстваш успешно в една от най-безопасните държави в Европа

Стела Христова Стела Христова

11 ноември 2026, 09:29
БезГранично: Безопасно, евтино и европейско - защо Словения става хит сред българските студенти
Източник: iStock

С ловения се утвърди като една от най-интересните дестинации за висше образование в Централна Европа. Малка, зелена и добре организирана държава с високо качество на живот, тя предлага комбинация от солидно академично ниво, достъпни такси (особено за граждани на ЕС) и среда, в която студентите се чувстват сигурни. За българските младежи, които търсят образование в чужбина без прекомерни разходи и с възможност за мобилност в Европейското пространство за висше образование, Словения е логичен и перспективен избор.

Образователната система в страната следва принципите на Болонския процес. Висшето образование е организирано в три цикъла: първи цикъл (бакалавърски и професионални програми – обикновено 3–4 години, 180–240 ECTS), втори цикъл (магистърски програми – 1–2 години) и трети цикъл (докторски програми). Съществува и кратък цикъл на висше професионално образование (виши професионални училища) с продължителност две години. Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 30 септември. Повечето програми се преподават на словенски език, но броят на англоезичните програми – особено на магистърско и докторско ниво – непрекъснато расте. Гражданите на ЕС обикновено не плащат такси за редовно обучение в публични институции на първи и втори цикъл, което прави системата особено атрактивна.

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Топ 5 университета според различни класации

Класациите варират, но няколко институции последователно заемат челните места в Webometrics, uniRank, EduRank и други класации.

  • Университетът в Любляна (Univerza v Ljubljani)

Най-старият и най-големият университет в страната, основан през 1919 г. Разположен в столицата Любляна. Има около 38 000 студенти, 23 факултета и три художествени академии. Предлага най-широкия спектър от специалности – от медицина, право и инженерни науки до хуманитаристика, икономика и изкуства. Водеща изследователска институция в Словения с силни международни връзки.

  • Университетът в Марибор (Univerza v Mariboru)

Вторият по големина и възраст публичен университет, основан през 1975 г. Основната му база е в Марибор – вторият по големина град в страната, с факултети и в други градове. Има 17 факултета и силни програми в инженерните науки, икономиката, информационните технологии, правото и здравеопазването. Предлага по-ниски разходи за живот в сравнение със столицата.

  • Университетът на Приморска (Univerza na Primorskem)

Публичен университет, основан през 2003 г., с основни кампуси в Копер, Изола и Порторож на словенското крайбрежие. Фокусира се върху математика, природни науки, информационни технологии, туризъм, хуманитаристика и управление. Известен е с относително по-висок дял на международни студенти и англоезични програми.

  • Университетът в Нова Горица (Univerza v Novi Gorici)

Основан през 1995 г., по-малък и силно изследователски ориентиран университет в региона на Нова Горица. Специализира се в природни науки, физика, екология, инженерни науки, винарство и хуманитаристика. Характерни са малките групи и високото съотношение преподаватели–студенти.

  • Алма Матер Еуропеа (Alma Mater Europaea)

Една от по-известните частни институции с кампуси в Марибор и други градове. Предлага програми в области като здравеопазване, хуманитаристика, управление и социални науки. Участва в националната система за прием и предлага по-практически ориентирани специалности.

Тези пет институции покриват голяма част от търсенето – от класически академични програми до по-приложни специалности.

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Видове висши училища в Словения

Системата включва няколко типа институции. Университетите (публични и частни) са автономни и предлагат програми от всички три цикъла. Факултетите и художествените академии обикновено са част от университетите. Съществуват и самостоятелни висши професионални училища (visoke strokovne šole), които се фокусират предимно върху практически ориентирани бакалавърски програми. Отделно действат висши професионални училища (višje strokovne šole) за краткия двугодишен цикъл. Всички акредитирани институции издават дипломи, признати в Европейското пространство за висше образование.

Кандидатстване: срокове и необходими документи

Приемът за повечето програми се осъществява през националния портал eVŠ. За учебната 2026/27 година първият кръг за чуждестранни кандидати (вкл. от страни извън ЕС) обикновено тече от средата на февруари до средата на март (например 18 февруари – 18 март). Кандидатите могат да посочат до три предпочитания. Окончателните дипломи и допълнителни документи често се подават до края на юли. Втори кръг обикновено се обявява в края на август или началото на септември за незаетите места.

Необходими документи обикновено включват:

  • попълнена електронна кандидатура;
  • диплома за средно образование (или еквивалент) и транскрипт с оценки;
  • официални преводи на словенски или английски;
  • копие от паспорт;
  • доказателство за езикови умения (словенески за програми на словенски; IELTS/TOEFL или еквивалент за английски програми);
  • мотивационно писмо и CV (в зависимост от програмата);
  • за някои специалности – интервю или допълнителни тестове.

Признанието на чуждестранното образование е част от процедурата и се извършва от самия университет. За граждани на страни, изискващи виза, често се изисква и интервю. Точните изисквания варират по програма и година, затова винаги проверявайте актуалния разпис на сайта на желания университет и на портала eVŠ.

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Безопасност и практическа информация

Словения е сред най-безопасните държави в Европа с ниско ниво на престъпност и стабилна обществена среда. Любляна и Марибор са спокойни студентски градове с добра инфраструктура. Стандартните предпазни мерки важат – както във всяка европейска столица.

За българските граждани ключов контакт е Посолството на Република България в Любляна. Адрес: Stara Ježica 9a, 1000 Ljubljana. Телефони: +386 1 28 32 899 и +386 1 28 32 900. Дежурен телефон за спешни случаи: +386 41 722 238. Имейл: Embassy.Ljubljana@mfa.bg. Консулската служба обикновено приема в работни дни от 9:00 до 13:00 ч.

Препоръчително е да се регистрирате при пристигане и да следите актуална информация на сайта на Министерството на външните работи. Здравната застраховка е задължителна, а за не-ЕС граждани е необходима и временна разрешителна за пребиваване.

Словения предлага балансирана комбинация от качество, достъпност и качество на живот. За студентите, които планират внимателно документите и сроковете, страната може да се превърне не просто в място за диплома, а в стабилна стартова площадка за кариера в Европа. Актуалните разписи и изисквания винаги трябва да се проверяват директно от официалните източници, тъй като детайлите се променят ежегодно.

Редактор: Стела Христова
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