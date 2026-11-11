Иран обяви военновъздушните и военноморските сили на Аржентина за терористични организации

И ран обяви военноморските и военновъздушните сили на Аржентина за „терористични организации“. Това съобщи иранското външно министерство, цитирано от Reuters.

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Решението е ответен ход, след като през април Буенос Айрес обяви Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) за терористична организация. Аржентинските власти предприеха тази стъпка на фона на натиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците на Вашингтон да последват примера им.

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В изявление, публикувано в сряда, иранското външно министерство посочи, че Техеран определя аржентинските военновъздушни и военноморски сили като терористични организации „на основата на принципа на реципрочност“.

„Очевидно е, че отговорността за всички последици, произтичащи от този въпрос, ще лежи върху аржентинското правителство“, заяви министерството, без да предостави допълнителни подробности. В изявлението не се споменава аржентинската сухопътна армия.

През април Аржентина обоснова решението си да включи КГИР в списъка на терористичните организации с подкрепата на корпуса за ливанската групировка „Хизбула“. Буенос Айрес я обвинява за атентата срещу еврейския център АМИА в аржентинската столица през 1994 г. При нападението загинаха 85 души, а стотици бяха ранени. Това е най-смъртоносният терористичен акт в историята на Аржентина.

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Корпусът на гвардейците на ислямската революция е елитна военна сила, чиято основна задача е да защитава управляващата в Иран система на шиитско духовническо управление. Организацията контролира и значителна част от иранската икономика, припомня Reuters.