Морският спор между Турция и Гърция заплашва да се пренесе на срещата на върха на ЕС

Споразумение между Турция и Либия за морските граници предизвика остър спор с Гърция и може да бъде обсъдено на срещата на върха на ЕС.

Атина твърди, че споразумението нарушава морските ѝ права и застрашава енергийни и инфраструктурни проекти в Средиземно море, включително електрическата връзка с Кипър.

ЕС, Египет и няколко други държави отхвърлиха споразумението, а Турция обвини Брюксел, че подкрепя гръцките претенции.

Лидерите на ЕС предупредиха Турция

Το τουρκολιβυκό στο τραπέζι των «27»: Ο Μητσοτάκης φέρνει την Άγκυρα στη Σύνοδο Κορυφής – Στο βάθος κυρώσεις https://t.co/AnzbP5JHO5 — pentapostagma.gr (@pentapostagma) November 11, 2026

Спорно споразумение за морските граници между Либия и Турция разгневи Гърция, предизвика недоволство в Европейския съюз и може да се превърне в тема на срещата на върха на европейските лидери в петък, пише Politico .

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще повдигне въпроса по време на неформалната среща на лидерите на ЕС в Дъблин, съобщи високопоставен представител в Атина, пожелал анонимност. Очаква се срещата да бъде съсредоточена върху изкуствения интелект и Украйна.

В основата на спора е споразумение между Турция и Либия, с което се претендира за морски коридор в източната част на Средиземно море между Гърция и Кипър. Атина твърди, че тези води попадат в нейната изключителна икономическа зона, където ЕС подкрепя енергийни и инфраструктурни проекти.

„Гърция ясно заяви ... че в случай на каквато и да било ескалация ще поиска санкции и подкрепа от Европейския съюз“, заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в интервю за местна телевизия миналата седмица.

Въпреки че са съюзници в НАТО, Гърция и Турция отдавна спорят за морските граници и припокриващите се претенции към континенталните си шелфове. Атина се опасява, че Анкара може да се позове на споразумението с Либия, за да оспори проучванията за добив на полезни изкопаеми в морето южно от Крит, както и подкрепяния от ЕС подводен електрически кабел, свързващ Гърция и Кипър. Така и двата проекта могат да се превърнат в огнища на напрежение.

Турция подписа споразумението през 2019 г. с подкрепяното от ООН правителство на Либия в Триполи. На 20 октомври то беше ратифицирано единодушно и от съперничещите му власти в източната част на страната.

ЕС реагира незабавно.

„Това споразумение нарушава суверенните права на трети държави, не съответства на международното право на морето и е нищожно и невалидно“, се посочва в съвместно изявление от 20 октомври на ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет.

Египет също отхвърли споразумението за морските граници, както и Бахрейн, Кипър (който има свои отделни спорове с Турция заради окупацията от Анкара на северната част на острова от 70-те години на миналия век), Израел и Обединените арабски емирства.

Турското външно министерство обвини Брюксел, че възприема позициите на Гърция и Кипър, които определи като „максималистични и незаконни“ и „откъснати от реалността“.

„Очакваме те да уважават общата воля на нашата страна и Либия“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на скорошно заседание на кабинета.

Мицотакис повдигна въпроса на Общото събрание на ООН миналия месец, а сега Атина настоява останалите страни от ЕС да предприемат по-решителни действия.

„Няма прецедент за подобно диагонално разграничаване на морските граници. Географията не може да бъде пренаписвана ... а суверенните права не могат да бъдат заличавани чрез начертаването на произволни линии върху карта“, заяви той в Ню Йорк, като показа карта, за да илюстрира позицията на Гърция.

Подводното разграничаване на морските граници е част от по-широката политика на Турция за утвърждаване на суверенитета ѝ над крайбрежните райони. Анкара се стреми до края на годината да кодифицира това, което нарича доктрина „Синя родина“.

Сблъсък на интереси в Средиземно море тресе ЕС и НАТО

Голямото изпитание

Гърция и Кипър предупреждават, че претенциите на Турция могат да бъдат използвани за блокиране на стратегически проекти в източната част на Средиземно море.

В последния си доклад за блокирания процес на присъединяване на Турция към ЕС Съюзът изрично посочва продължаващите действия на Анкара за възпрепятстване на електрическата връзка между Гърция и Кипър на стойност 1,9 милиарда евро. Проектът беше прекъснат през 2024 г. на фона на противопоставяне между Атина и Анкара.

Преди три месеца френската компания Meridiam стана мажоритарен акционер в проекта.

Във вторник френски кораб отплава от Ираклион, Гърция, за да започне работа по проекта. Миналата седмица Герапетритис заяви пред парламентарна комисия, че Атина се подготвя за реакция от страна на Турция.

Напрежението около морските граници и енергийния проект се засилва в момент, когато и без това трудните отношения на Турция с ЕС са подложени на допълнителен натиск, от въпросите за защитата на автомобилната индустрия до ролята на Анкара за сигурността в Черно море. Това отбелязва анализаторът на Carnegie Europe за Турция Марк Пиерини.

„В източната част на Средиземно море няколко разногласия относно морските граници задълбочиха дистанцията между Турция и правителствата на страните от ЕС“, пише Пиерини.