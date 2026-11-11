Свят

Морският спор между Турция и Гърция заплашва да се пренесе на срещата на върха на ЕС

Атина настоява за подкрепа срещу споразумението между Анкара и Либия, което оспорва морски пространства между Гърция и Кипър

11 ноември 2026, 09:14
Морският спор между Турция и Гърция заплашва да се пренесе на срещата на върха на ЕС
Реджеп Тайип Ердоган   
Източник: БТА
  • Споразумение между Турция и Либия за морските граници предизвика остър спор с Гърция и може да бъде обсъдено на срещата на върха на ЕС.
  • Атина твърди, че споразумението нарушава морските ѝ права и застрашава енергийни и инфраструктурни проекти в Средиземно море, включително електрическата връзка с Кипър.
  • ЕС, Египет и няколко други държави отхвърлиха споразумението, а Турция обвини Брюксел, че подкрепя гръцките претенции.

Лидерите на ЕС предупредиха Турция

Спорно споразумение за морските граници между Либия и Турция разгневи Гърция, предизвика недоволство в Европейския съюз и може да се превърне в тема на срещата на върха на европейските лидери в петък, пише Politico.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще повдигне въпроса по време на неформалната среща на лидерите на ЕС в Дъблин, съобщи високопоставен представител в Атина, пожелал анонимност. Очаква се срещата да бъде съсредоточена върху изкуствения интелект и Украйна.

В основата на спора е споразумение между Турция и Либия, с което се претендира за морски коридор в източната част на Средиземно море между Гърция и Кипър. Атина твърди, че тези води попадат в нейната изключителна икономическа зона, където ЕС подкрепя енергийни и инфраструктурни проекти.

„Гърция ясно заяви ... че в случай на каквато и да било ескалация ще поиска санкции и подкрепа от Европейския съюз“, заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в интервю за местна телевизия миналата седмица.

Въпреки че са съюзници в НАТО, Гърция и Турция отдавна спорят за морските граници и припокриващите се претенции към континенталните си шелфове. Атина се опасява, че Анкара може да се позове на споразумението с Либия, за да оспори проучванията за добив на полезни изкопаеми в морето южно от Крит, както и подкрепяния от ЕС подводен електрически кабел, свързващ Гърция и Кипър. Така и двата проекта могат да се превърнат в огнища на напрежение.

Турция подписа споразумението през 2019 г. с подкрепяното от ООН правителство на Либия в Триполи. На 20 октомври то беше ратифицирано единодушно и от съперничещите му власти в източната част на страната.

ЕС реагира незабавно.

„Това споразумение нарушава суверенните права на трети държави, не съответства на международното право на морето и е нищожно и невалидно“, се посочва в съвместно изявление от 20 октомври на ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет.

Египет също отхвърли споразумението за морските граници, както и Бахрейн, Кипър (който има свои отделни спорове с Турция заради окупацията от Анкара на северната част на острова от 70-те години на миналия век), Израел и Обединените арабски емирства.

Турското външно министерство обвини Брюксел, че възприема позициите на Гърция и Кипър, които определи като „максималистични и незаконни“ и „откъснати от реалността“.

„Очакваме те да уважават общата воля на нашата страна и Либия“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на скорошно заседание на кабинета.

Мицотакис повдигна въпроса на Общото събрание на ООН миналия месец, а сега Атина настоява останалите страни от ЕС да предприемат по-решителни действия.

„Няма прецедент за подобно диагонално разграничаване на морските граници. Географията не може да бъде пренаписвана ... а суверенните права не могат да бъдат заличавани чрез начертаването на произволни линии върху карта“, заяви той в Ню Йорк, като показа карта, за да илюстрира позицията на Гърция. 

Подводното разграничаване на морските граници е част от по-широката политика на Турция за утвърждаване на суверенитета ѝ над крайбрежните райони. Анкара се стреми до края на годината да кодифицира това, което нарича доктрина „Синя родина“.

Сблъсък на интереси в Средиземно море тресе ЕС и НАТО

  • Голямото изпитание

Гърция и Кипър предупреждават, че претенциите на Турция могат да бъдат използвани за блокиране на стратегически проекти в източната част на Средиземно море.

В последния си доклад за блокирания процес на присъединяване на Турция към ЕС Съюзът изрично посочва продължаващите действия на Анкара за възпрепятстване на електрическата връзка между Гърция и Кипър на стойност 1,9 милиарда евро. Проектът беше прекъснат през 2024 г. на фона на противопоставяне между Атина и Анкара.

Преди три месеца френската компания Meridiam стана мажоритарен акционер в проекта.

Във вторник френски кораб отплава от Ираклион, Гърция, за да започне работа по проекта. Миналата седмица Герапетритис заяви пред парламентарна комисия, че Атина се подготвя за реакция от страна на Турция.

Напрежението около морските граници и енергийния проект се засилва в момент, когато и без това трудните отношения на Турция с ЕС са подложени на допълнителен натиск, от въпросите за защитата на автомобилната индустрия до ролята на Анкара за сигурността в Черно море. Това отбелязва анализаторът на Carnegie Europe за Турция Марк Пиерини.

„В източната част на Средиземно море няколко разногласия относно морските граници задълбочиха дистанцията между Турция и правителствата на страните от ЕС“, пише Пиерини.

Източник: Politico    
Гърция и Турция морски граници Източно Средиземноморие Европейски съюз споразумение Турция Либия енергийни проекти изключителна икономическа зона Кипър геополитика Синя родина
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
Има си причина CVT трансмисията да е толкова дразнеща

Има си причина CVT трансмисията да е толкова дразнеща

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 3 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 1 час
44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 2 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Средната пенсия достигна 558 евро

Средната пенсия достигна 558 евро

Парите ни Преди 4 минути

Пенсионерите у нас вече са близо 2,07 млн., а разходите за пенсии са нараснали с почти 870 млн. евро за година

Спряха движението по част от АМ „Струма“ заради разлив на масло

Спряха движението по част от АМ „Струма“ заради разлив на масло

България Преди 8 минути

Инцидентът е на 15-ия километър между Голямо Бучино и Студена. Леките автомобили се пренасочват през село Мало Бучино, камионите изчакват

Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

Парите ни Преди 24 минути

Увеличението е с 6,4%, но според КНСБ за издръжката на един човек са необходими поне 842 евро месечно

Румен Радев с призив след трагедията на „Тракия“: Магистралата не е писта

Румен Радев с призив след трагедията на „Тракия“: Магистралата не е писта

България Преди 40 минути

Правителството почете с минута мълчание паметта на загиналите при двете верижни катастрофи. Премиерът благодари на спасителните екипи и призова шофьорите към повече отговорност

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

Любопитно Преди 41 минути

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Парите ни Преди 43 минути

Родителите ще получават обратно до 1500 евро от данъци през 2027 г.

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

Свят Преди 46 минути

Технологичният гигант загуби 500 милиарда долара от пазарната си стойност, докато ФБР и Конгресът на САЩ започват проверки

<p>Бащата на Меган Маркъл отново е зад решетките - твърди се, че е свалил гривната за проследяване</p>

Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна

Свят Преди 50 минути

Съдът във Флорида отказа да го освободи под гаранция, след като прокуратурата съобщи за нарушение на условията

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Свят Преди 55 минути

ФСС твърди, че двамата са събирали информация за военни обекти и военнослужещи. На седем полски граждани е забранено да влизат в страната

Стейси Кийч

Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

Свят Преди 57 минути

На 85-годишна възраст след продължително боледуване почина прочутият американски актьор Стейси Кийч. Тъжната вест бе съобщена от съпругата му. Номинираният за „Златен глобус“ артист издъхна в семейния им дом в Полша, заобиколен от своите близки

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Технологии Преди 1 час

Кризата за чипове доведе до много по-високи цени на тези компоненти и сериозен недостиг, който вече се отразява на потребителската електроника и затова производителите търсят решение като рециклират стари елементи и ги използват за нови устройства

Петролът отново поскъпва

Петролът отново поскъпва

Свят Преди 1 час

Атаките срещу танкери в Ормуз продължават, а САЩ повишиха прогнозите за цените на горивата през 2027 г.

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

България Преди 1 час

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Любопитно Преди 1 час

Твърденията идват от мексикански филмов продуцент, но към момента няма официална наказателна процедура срещу футболиста на Уест Хям

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Свят Преди 1 час

Иранската армия съобщи, че корабът е навлязъл в „зона с ограничен достъп“

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Любопитно Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Неда Спасова трогна мрежата с историята на 76-годишна жена, която търси работа

Edna.bg

Свети Мина – закрилникът на семейството: Кой празнува имен ден на 11 ноември?

Edna.bg

Какво е състоянието на пострадалите след инцидентите с 80 коли „Тракия”

Nova.bg

Един шофьор е задържан след трагедията на „Тракия”

Nova.bg