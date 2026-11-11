С хеликоптер спасиха турист под връх Вихрен при първа съвместна акция на ПСС и "Гранична полиция"

П ланински спасители от отряд Банско проведоха за първи път съвместна спасителна операция с въздушния екип на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ на Гранична полиция. Акцията е била за спасяването на турист, попаднал в рискова ситуация на труднодостъпен терен при зимни условия под връх Вихрен в Пирин.

Спасиха пострадала туристка след над 10-часова акция в Пирин

Сигналът е подаден от самия мъж, който се оказал в невъзможност да продължи самостоятелно заради тежките метеорологични условия и сложния терен.

Благодарение на съдействието на въздушния екип четирима планински спасители са били транспортирани възможно най-бързо до местността Кабата. След като достигнали до туриста и преценили ситуацията, била организирана и неговата евакуация по въздух.

Спасиха с хеликоптер младеж, паднал на ски писта в Банско

Източник: БГНЕС

В спасителната операция са участвали общо осем планински спасители от отряд Банско. Освен четиримата, транспортирани до мястото на инцидента, още четирима са осигурявали координацията и подкрепата на акцията от наземния екип.

Туристът е евакуиран успешно и е в добро общо състояние, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) - отряд Банско.

Втори инцидент с пострадал турист в Пирин за деня, изпратиха въздушна линейка

Това е първата съвместна спасителна акция на планинските спасители от Банско с въздушния екип на Гранична полиция.

От ПСС изразиха надежда успешната операция да постави началото на дългосрочно и ползотворно сътрудничество между двете служби. Целта е чрез координираните им действия да се подобри възможността за оказване на помощ на хора, изпаднали в беда в планината.