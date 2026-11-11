Твърд съюзник на Тръмп оглави републиканците в Камарата на представителите

Водачът на републеканското мнозинство в Сената на САЩ Джон Тюн отговаря на журналистически въпроси, след като беше преизбран на поста, 10 ноември 2026 г.

Републиканците в Сената преизбраха Джон Тюн за лидер на малцинството от януари, след като загубиха мнозинството си на междинните избори.

Тюн беше единствен кандидат, въпреки опитите на част от сенаторите да отложат избора на ново ръководство.

Републиканците ще загубят между седем и девет места в Сената, а преброяването в Мисисипи и Аляска продължава.

Trump ally Jim Jordan elected House Republican leader after midterm defeat ➡️ https://t.co/ZxtQLn6l0D https://t.co/ezh5wwpv94 — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 10, 2026

Лидерът на настоящото републиканско мнозинство в Сената Джон Тюн беше преизбран и от януари догодина ще оглавява малцинството на партията си в горната камара на Конгреса на САЩ, предадоха световните агенции, като се позоваха на официално изявление на екипа му.

Сенаторът от Южна Дакота беше преизбран след напрегнат ден на закрити обсъждания на тежките загуби, които претърпяха републиканците на междинните избори, в резултат на което партията се лиши от мнозинството си.

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Тюн се ползва с подкрепата на колегите си републиканци, а освен това беше единствен кандидат на тайното гласуване. Някои негови съпартийци направиха опит да отложат избора на ново ръководство, но групата гласува с 31 срещу 15 гласа той да се състои по план. Сенаторът от Уисконсин Рон Джонсън оглави инициативата за отлагане и напусна заседанието, след като предложението му беше отхвърлено, отбелязва Асошиейтед прес. По време на обсъжданията по-рано през деня сенаторът от Западна Вирджиния Джим Джъстис заяви: "Искаме да подходим обмислено и да постъпим правилно". "Защо след като претърпяхме толкова тежко поражение трябва да продължим със същото ръководство?", запита той.

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Републиканците, които сега имат мнозинство от 53 места в 100-местния Сенат, ще изгубят между седем и девет места. Преброяването на гласовете в щатите Мисисипи и Аляска все още продължава, като към момента кандидатите на Демократическата партия водят и в двата щата, припомня Франс прес.

По-рано републиканците в Камарата на представителите - долната камара на Конгреса - избраха Джим Джордан от щата Охайо за лидер на тяхното малцинство в Камарата от януари, предадоха световните агенции.