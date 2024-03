Германец се ваксинирал 217 пъти срещу COVID-19

62-годишен мъж от Германия, противно на медицинския съвет, е бил ваксиниран 217 пъти срещу COVID-19, съобщават лекари.

Странният случай е документиран в списание The Lancet Infectious Diseases.

Инжекциите са купени и направени на частно място в рамките на 29 месеца.

Изглежда, че мъжът не е претърпял никакви вредни последици, твърдят изследователи от университета в Ерланген-Нюрнберг.

"Научихме за неговия случай от вестникарски статии", казва д-р Килиан Шобер от катедрата по микробиология на университета.

"След това се свързахме с него и го поканихме да се подложи на различни тестове в Ерланген. Той прояви голям интерес към това."

Мъжът предоставил пресни проби от кръв и слюнка.

Изследователите изследвали и някои замразени негови кръвни проби, които били съхранявани през последните години.

Д-р Шобер заяви: "В момента, в който се появяват резултатите от изследването, е необходимо да се вземат мерки, за да не се допусне изпадане в противоречие с правилата на ЕС: "Успяхме сами да вземем кръвни проби, когато мъжът получи допълнителна ваксинация по време на изследването по негово собствено настояване."

"Успяхме да използваме тези проби, за да определим точно как имунната система реагира на ваксинацията".

Доказателствата за 130 от инжекциите са събрани от прокурора на град Магдебург, който започва разследване с твърдение за измама, но не са повдигнати наказателни обвинения.

Ваксините за COVID-19 не могат да предизвикат инфекция, но могат да научат организма как да се бори с болестта.

