След терористичната заплаха: Тейлър Суифт подновява турнето си

М егазвездата Тейлър Суифт ще излезе на сцената в Лондон в четвъртък, 15 август, възобновявайки най-голямото турне в света при засилени мерки за сигурност. Осуетена атака, вдъхновена от "Ислямска държава", наложи отмяната на концертните дати във Виена миналата седмица.

Swifties are excited for Taylor Swift to take to the stage in London, resuming the world's biggest concert tour amid tightened security after a foiled Islamic State-inspired attack forced the cancellation of her Vienna dates last week https://t.co/v6Kgek9OWj pic.twitter.com/5jmRjhudQx