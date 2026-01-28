Свят

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

28 януари 2026, 09:50
„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис
Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"
Нов протест срещу Вучич в Сърбия
Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса
Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис
Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Г рад в Сицилия надвисна на ръба на голяма пропаст след активирането на свлачище. Над 1500 души бяха евакуирани от Нишеми след голямо срутване, предизвикано от силни бури, съобщи NOVA.

Нишеми е 25-хиляден град с около 25 000 жители в южната част на Сицилия, е разположен върху плато, което според властите постепенно се срутва към равнината под него. Причината е натрупването на вода в подпочвените слоеве след интензивните валежи.

В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия, където имаше мощни бури. Администрацията задели 100 милиона евро за първоначалните нужди. Но местните власти оценяват щетите на над 1 милиард.

През последните години екстремните климатични явления в Италия стават все по-чести. 

Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Българи дължат на банките над 56 милиарда лева

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

