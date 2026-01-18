Л еко земетресение разтърси североизточната част на Сицилия, съобщиха властите, но засега няма съобщения за щети.

Земетресението, регистрирано с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер е било с епицентър на два километра от Милителло Росмарино в североизточната провинция Месина, според Националния институт по геофизика и вулканология (INGV).

То е настъпило в 14:54 ч. местно време и е било с дълбочина осем километра, съобщи INGV, цитиран от АФП.

Вестник Il Mattino съобщи, че земетресението е било усетено в цялата област Месина, но не са били докладвани щети за хора или сгради.

Градът с около 1200 жители се намира северно от парка Неброди, най-голямата защитена зона в Сицилия.

Трусът е често явление в североизточната част на Сицилия, като на 17 януари в Пираино, на изток, е било регистрирано земетресение с магнитуд 2,5.