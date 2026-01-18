Свят

Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

След 10-дневно блокиране на комуникациите властите заявиха, че спокойствието е възстановено

18 януари 2026, 17:27
Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването
Източник: iStock

И ранските власти заявиха, че обмислят постепенно възстановяване на достъпа до интернет след налагането на безпрецедентно прекъсване на комуникациите преди 10 дни. Според правозащитни групи това е прикрило брутално потушаване на протести, при което загинаха хиляди хора.

Демонстрациите, които избухнаха в края на декември поради недоволство от икономическите трудности, прераснаха в протести. Те бяха широко разглеждани като най-голямото предизвикателство за иранското ръководство от години насам.

Иранските власти заявиха, че демонстрациите са били мирни, преди да се превърнат в бунтове. Те обвиниха чуждестранното влияние, а именно от страна на враговете на Иран – САЩ и Израел, предаде "АФП". Митингите утихнаха след репресиите, които правозащитни организации определиха като масово клане.

Правителствени служители заявиха, че спокойствието е възстановено. Училищата в Иран отвориха врати днес след седмица затваряне.

Изходящите международни разговори са възможни от 13 януари, а текстовите съобщения бяха възстановени на 17 януари. В продължение на дни текстовите съобщения и международните телефонни разговори бяха прекъснати. Оттогава Иран разчита на своя интранет, който поддържа уебсайтовете на местните медии, приложенията за превоз, услугите за доставка и банковите платформи.

Източник: БГНЕС    
Ирански протести Прекъсване на интернет Правителствени репресии Права на човека Икономически трудности Чуждестранно влияние Комуникационни прекъсвания Възстановяване на достъпа Иранско ръководство Интранет
Последвайте ни

По темата

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Цеко Минев: Българският сноуборд израсна до най-високото ниво

Цеко Минев: Българският сноуборд израсна до най-високото ниво

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Войските на НАТО се сблъскват с тежки условия на разузнавателна мисия в Гренландия

Свят Преди 37 минути

Това заяви командващият датското Съвместно арктическо командване генерал-майор Сьорен Андерсен

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Любопитно Преди 1 час

Хората сме свикнали да смятаме меда за панацея срещу настинки и източник на витамини

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

България Преди 2 часа

„AI няма да замени всички хора, ще замени тези, които не са спечелили доверие“, категоричен е предприемачът

,

Митове за храненето: Какво наистина казва науката

Любопитно Преди 2 часа

Разгледахме 7 популярни мита за храненето, които науката отдавна е развенчала

Николай Младенов

CNN: Николай Младенов – човекът с почти невъзможна мисия

Свят Преди 3 часа

Той трябва да превърне договорения с посредничеството на САЩ 20-точков план за прекратяване на огъня, в който липсват ключови детайли, в работеща програма, способна да възстанови Газа, да разоръжи „Хамас“ и да управлява два милиона души. И всичко това трябва да бъде приемливо за израелците, палестинците и американците, за да проработи

Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

България Преди 4 часа

Към момента за училищата е предвиден само ден междусрочна ваканция – 2 февруари

Принцеса Юджини

Кралски разрив: Принцеса Юджини напълно е „отрязала“ баща си

Любопитно Преди 4 часа

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше лишен от кралските си титли през октомври заради връзките си с педофила финансист, е „съкрушен“ от отчуждението от по-малката си дъщеря

Сблъсъци между протестиращите групи в Минеаполис

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE)

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

България Преди 5 часа

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Сред първите навици, цитирани от популярната финансова инфлуенсърка Миа Макграт, е поддържането на ежедневна видимост върху финансите ѝ

Останки от изчезналия самолет

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Свят Преди 6 часа

Вчера следобед властите загубиха връзка с турбовитловия самолет на авиокомпанията Indonesia Air Transport

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Любопитно Преди 7 часа

Певецът говори откровено за вярата, семейството, музиката, която прави и онази, която би искал да прави

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

България Преди 7 часа

<p>Сравнихме цените на храни за година &ndash; какво се промени</p>

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

България Преди 7 часа

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Любопитно Преди 8 часа

Всеки ден има тих прозорец, когато светът се усеща малко по-мек, по-спокоен и по-отворен - това време се нарича златен час

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Любопитно Преди 8 часа

Много хора усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Неделя вечер у дома: малките ритуали, които носят голямо спокойствие

Edna.bg

Кевин Костнър на 71: мъжът, който никога не се отказа от своите истории

Edna.bg

Добруджа взе юноша на Ботев Пловдив, вкарал 18 гола само за един полусезон

Gong.bg

Сабаленка покори Мелбърн не само с игра, но и с блясък за десетки хиляди долари

Gong.bg

Историята на най-великия в бокса: Мохамед Али-младши за успехите, каузите и обичта към баща си

Nova.bg

След успеха: Тервел Замфиров и Радослав Янков ексклузивно пред NOVA

Nova.bg