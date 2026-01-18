Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

И ранските власти заявиха, че обмислят постепенно възстановяване на достъпа до интернет след налагането на безпрецедентно прекъсване на комуникациите преди 10 дни. Според правозащитни групи това е прикрило брутално потушаване на протести, при което загинаха хиляди хора.

Демонстрациите, които избухнаха в края на декември поради недоволство от икономическите трудности, прераснаха в протести. Те бяха широко разглеждани като най-голямото предизвикателство за иранското ръководство от години насам.

Иранските власти заявиха, че демонстрациите са били мирни, преди да се превърнат в бунтове. Те обвиниха чуждестранното влияние, а именно от страна на враговете на Иран – САЩ и Израел, предаде "АФП". Митингите утихнаха след репресиите, които правозащитни организации определиха като масово клане.

Правителствени служители заявиха, че спокойствието е възстановено. Училищата в Иран отвориха врати днес след седмица затваряне.

Изходящите международни разговори са възможни от 13 януари, а текстовите съобщения бяха възстановени на 17 януари. В продължение на дни текстовите съобщения и международните телефонни разговори бяха прекъснати. Оттогава Иран разчита на своя интранет, който поддържа уебсайтовете на местните медии, приложенията за превоз, услугите за доставка и банковите платформи.