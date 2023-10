След сблъсък с полицията: Иранско момиче, отказало да носи хиджаб, е в кома

П равозащитници алармират за нов случай на насилие над иранско момиче, което е отказало да носи хиджаб. Случаят е от метрото в Техеран. Според активистите 16-годишната Армита Гераванд е изпаднала в кома след сблъсък с нравствената полиция.

Властите твърдят, че тя е припаднала заради ниска кръвна захар. Те разпространиха видео от перона, на което се вижда как момичето е изнесено от влака в безпомощно състояние. Не става ясно обаче какво се е случили вътре във влака.

„Според кадрите от камерите, които прегледахме, тя губи равновесие, вероятно заради промяната в налягането, и пада на прага на вагона”, коментира директорът на метрото в Техеран Масуд Дорости.

В публични изяви родителите на Армита също отхвърлиха версията за упражнено насилие. Според активистите семейството е подложено на натиск от властите. „Нищо особено не се е случило, искат да направят от мухата слон. Благодаря на хората, които се молят за здравето на детето ми”, каза майката на младото момиче, съобщи NOVA .

If you want to know what really happened to #ArmitaGaravand , watch the last footage released by the morality police.

Германия и Съединените щати изразиха загрижеността си за иранска тийнейджърка, за която се твърди, че е пострадала след сблъсък със силите за сигурност в метрото в Техеран и оттогава е в кома, предаде Франс прес.

Според базираната в Норвегия иранска кюрдска неправителствена правозащитна организация "Хенгау" 16-годишната Армита Гараванд е била сериозно ранена по време на пререкание със служителки на иранската нравствена полиция в метрото.

В понеделник официалната иранска информационна агенция Ирна съобщи, че в неделя 16-годишна ученичка е припаднала в метрото след "спадане на кръвното". Генералният мениджър техеранското метро Масуд Дорости отрече да е имало "словесна или физическа разправа" между тийнейджърката "и пътници или служители на метростанцията".

An informed source says that #ArmitaGaravand was taken to the hospital on Sunday morning with very weak vital signs and severe loss of consciousness. This informed source says: "In the documents of the initial examination of the emergency technician GCSO 3 is mentioned."





"В Иран една млада жена отново се бори за живота си. Само защото в метрото можеше да се види косата ѝ. Това е недопустимо", написа германската външна министърка Аналена Бербок в X. Специалният пратеник на САЩ за Иран Абрам Пейли заяви от своя страна в X, че Вашингтон е "шокиран и загрижен поради съобщенията, че така наречената иранска нравствена полиция е нападнала" ученичката.

"Следим промените в здравословното ѝ състояние. Продължаваме да подкрепяме смелия ирански народ и да работим заедно със света, за да потърсим отговорност от режима за извършените от него злоупотреби", добави Пейли.

.@USAmbHRC underscored our concern over Iran's chastity & hijab bill. Punishing women w/ fines, travel bans, denial of education, and health facilities violates the Vienna Declaration and Plan of Action. Human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated.

Случаят е обект на много дискусии в социалните мрежи, където се разпространява видеоклип, на който според някои се вижда как младото момиче, очевидно незабулено, е бутано от полицаи. След това е отнесено изпаднало в безсъзнание тяло.