След разследване за тероризъм: Великобритания повдигна обвинения на двама младежи

Б ританската полиция обвини 18-годишен мъж и 19-годишна жена в престъпления, свързани с тероризъм, след разследване, свързано с предполагаема дясна екстремистка терористична дейност, предаде Ройтерс.

Разследването няма нищо общо с безредиците и расистките нападения преди повече от седмица, които избухнаха след убийството на три деца в град Саутпорт на 29 юли, съобщи полицията.

Рекс Уилям Хенри Кларк от Илфорд, Източен Лондон, е обвинен в подготовка на терористични актове, а София Виноградова от Чешънт, Хертфордшир, е обвинена в подготовка на терористични актове и в две обвинения за събиране на информация, която може да бъде полезна на лице, подготвящо такъв акт.

