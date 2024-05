Полицай е обвинен в тероризъм, показал подкрепа за "Хамас" в социалните мрежи

Б ритански полицай е изправен пред обвинения в тероризъм за това, че е показал подкрепа за "Хамас" в "УотсАп"( WhatsApp), съобщи полицейски контролен орган, предаде Асошиейтед прес.

Полицаят от Западен Йоркшир Мохамед Адил е споделил снимки в подкрепа на "Хамас", която групировка е забранена и обявена за терористична група във Великобритания, съобщиха от Независимата служба за полицейско поведение.

Адил е изправен пред две обвинения за публикуване на изображение в подкрепа на забранена организация в нарушение на Закона за тероризма.

A British police officer has been charged with a terrorism offence for allegedly publishing an image in support of Hamas, a group banned in Britain as a terrorist organisation, police said on Wednesday. https://t.co/NcbIOww6W8