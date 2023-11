След предварително споразумение: Холивудските актьори прекратяват стачката

Х оливудски актьори и студията постигнаха предварително споразумение в сряда за прекратяване на продължилата месеци стачка, която осакати развлекателната индустрия, забави стотици популярни предавания и филми и струва милиарди на икономиката на САЩ.

Стачка на актьорите в Холивуд заплашва да спре почти всички филми и сериали

Гилдията на екранните актьори (SAG-AFTRA) отмени своята 118-дневна стачка от полунощ, след като най-накрая постигна споразумение с компании като Disney и Netflix за нов договор, включващ по-високо заплащане и защита срещу използването на изкуствения интелект.

